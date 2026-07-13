Son Mühür/ Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), İzmir'de düzenlediği üyeler toplantısında konseyin uluslararası çalışmaları, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki hedefleri, Anadolu buluşmaları ve kurumsal yapılanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. KGK Başkanı Mehmet Ali Dim yönetiminde gerçekleşen toplantıda; İzmir'deki üye sayısının artırılması, üniversitelerle ortak projeler geliştirilmesi, Anadolu buluşmalarının sürdürülmesiyle ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları iletildi.

“İzmir’de dayanışma mesajı”

Başkan Mehmet Ali Dim, uluslararası temsil ağının genişletilmesinden yerel medya organizasyonlarına kadar birçok konuda planlanan çalışmaları üyeleriyle paylaştı. İzmirli üyeler görüş ve düşüncülerini aktarırken KGK İzmir için dayanışma mesajlarını aktardı. Kandemir Medya Grubu'nun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı ve TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kandemir ile KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken medyanın güçlenmesi için önemli projelere imza atmak istediklerini belirtti. Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, genel yayın koordinatörümüz Tunç Erciyas, spor müdürümüz Hüseyin Demir’de toplantıda yer aldı.

“Hedef 100 ülkede temsilcilik”

Başkan Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan uluslararası bir birlik olan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ekim ayında kuruluşunun 7. yılını kutlayacağını ifade etti. KGK’nin 84 ülkede temsil edildiği, yılsonuna kadar bu sayının 100 ülkeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Temsilcilerin yaklaşık yüzde 90'ının görev yaptıkları ülkelerin vatandaşlarından oluştuğu belirten Başkan Mehmet Ali Dim, Türk temsilcilerin ise yalnızca Türk diasporasının ve medya yapılanmasının güçlü olduğu Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde görevlendirildiği aktarıldı.

“KGK 1 Ekim’de Londra’da”

KGK'nın kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede ödül törenleri, medya çalıştayları ve yuvarlak masa toplantıları düzenlediği belirtildi. Ayrıca 1 Ekim'de Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde yeni bir ödül töreni gerçekleştirileceği açıklandı. Kamu diplomasisinde aktif rol oynayan KGK, dış ilişkilerde ve uluslararası medya kuruluşlarında misyonu ve vizyonuyla ülkemizde değer katmaya devam ediyor.

“İzmir’de üye sayısı artıyor”

Gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini artırmak için kurulan KGK, İzmir’de dayanışmasını güçlendiriyor. Toplantıda, Türkiye'nin üçüncü büyük medya merkezi olarak gösterilen İzmir'deki kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. İzmir’de üye sayısındaki artışla birlikte kentte medya buluşmaları düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi. Öte yandan İzmir’de Üniversitelerin iletişim fakülteleriyle iş birliği yapılmasının hedeflendiği kaydedildi. 2027 yılında Küresel Medya Okulu Projesi İzmir’de olacak.

“Küresel Medya Okulu İzmir’de olacak”

Toplantıda, KGK bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Medya Okulu'nun Avrupa Birliği fonları ve Ulusal Ajans ortaklığıyla yürütülen eğitim programlarının önümüzdeki dönemde İzmir'deki üniversitelerle birlikte gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda genç gazetecilere yönelik eğitim ve proje çalışmalarının artırılması hedefleniyor.

“Anadolu buluşmaları devam edecek

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin yurt içi faaliyetleri kapsamında Anadolu buluşmalarını sürdürdüğü belirtilirken, eylül ayında Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ortak program, ardından Afyonkarahisar'da geniş kapsamlı bir buluşma gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantıda ayrıca deprem bölgesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş merkezli anma toplantılarının düzenli olarak devam ettiği ifade edildi.

“Ege bölgesi için yeni projeler”

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede NTV İzmir temsilcisi Merih Ak, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin yalnızca İzmir'de değil, tüm Ege Bölgesi'ni kapsayan yeni projeler üzerinde çalıştığı açıkladı. Merih Ak, bölgeye değer katacak çalışmalar için hazırlıkların sürdüğü belirtirken tüm paydaşların fikir ve projelerine açık olunduğu ifade edildi. "Bu kente ve bölgeye farklı görüşlerden insanları ve değerli gazetecileri davet ederek bir araya getirmek istiyoruz" denilen açıklamada, Küresel Gazeteciler Konseyi çatısı altında güçlü projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca planlanan çalışmaların başarıya ulaşmasında dayanışmanın önemine dikkat çekilirken, üyelerin katkılarıyla Ege Bölgesi'nde daha kapsamlı ve dinamik projelerin gerçekleştirileceğine olan inanç dile getirildi.