Son Mühür / Yağmur Daştan- Atakan Başpehlivan - Yağmur Daştan CHP'nin görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzBB'de gerçekleşen grup toplantısının ardından meclis salonunun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meclis grubu için bir araya geldiklerini belirterek açıklamalarına başlayan Güç, şu ifadeleri kullandı: "Gruba neden ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla beraber geldik? Çünkü İzmir'de birlikte ortak hareket ettiğimizi tüm İzmir kamuoyuna hem de Türkiye'deki ulusal kamuoyuna göstermek için geldik. Biz süreçleri halkın istediği, toplumun istediği şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

"Bizim kafamız net, süreç net. Yargıtay'dan doğru kararın çıkmasını bekliyoruz" sözleriyle açıklamasını sürdüren Güç, "Partimizi yeniden iktidar partisi yapacak kadroların yönetmesini istiyoruz. Şu anda yüzde 1’e düşürülmüş CHP, darmadağın hale getirilmeye çalışılan CHP yeniden Türkiye’nin birinci partisi olarak, iktidara yürüyen parti olarak ayağa kaldırmak için sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz Genel Başkanımızın dediği gibi tüm yollarımızı deniyoruz. Tüm yolları bittikten sonra kendi yolumuzu çizeriz dedi genel başkanımız. Biz de halkın, toplumun istediği sürecin onların istediği gibi gideceği ile alakalı hem İzmir kamuoyuna hem ulusal kamuoyuna buradan tekrardan ilan ediyoruz" diye konuştu.

Bazı ilçe başkanları da eşlik etti

Başkan Güç'e bazı ilçe başkanları da eşlik etti. Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel, Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Kemalpaşa Ahmet Yılmaz, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Güç'ün yanında yer aldı.