Son Mühür - Haber-Sen, İzmir ve Diyarbakır'da PTT bünyesinde görev yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) tabi personel ile İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) çalışanların haklarının korunması amacıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. PTT'nin 2015 yılından bu yana görevde yükselme sınavı açmadığını ve 15 Temmuz sonrasında boşalan kadroların iptal edildiğini belirten sendika, 14 Temmuz'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek olan ve PTT çalışanlarının başka kurumlara geçişini öngören torba yasa öncesinde taleplerini sıraladı.

"399'lu personele İHS dayatması yapılmamalıdır"

Sendika, 399 Sayılı KHK’ye tabi personelin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak geçiş sürecine ilişkin şu taleplerde bulundu: "PTT bünyesinde kalmayı tercih eden 399'lu personelin mevcut tüm mali, sosyal ve özlük haklarının eksiksiz korunacağı hukuki bir formül derhal hayata geçirilmelidir. Diğer kamu kurumlarına geçmek isteyen emekçiler, keyfi uygulamalarla mağdur edilmeden, mezuniyet alanlarına, eğitim ve mesleki yeterliliklerine uygun kadrolara objektif kriterlerle atanmalıdır." Dağıtım personelinin diğer kurumlara kesinlikle "Memur" unvanıyla geçmesi gerektiğini belirten Haber-Sen, emekliliği özendirmek adına hak kazanmış personele 500 bin TL nakdi teşvik verilmesi ve 3600 ek gösterge imkanı tanınması çağrısı yaptı.

"İHS'li emekçilerin iş güvencesini kaldıran maddeler iptal ddilmeli"

İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) çalışanların güvencesiz bırakıldığını ifade eden sendika, yönetim kuruluna tek taraflı sözleşme feshi yetkisi veren 108. madde ile sağlık sebebiyle ilişiğin kesilmesini öngören 107. maddenin revize edilmesini istedi. Ağır saha şartlarında çalışan dağıtıcılara yıpranma hakkı ve tüm personele Yeşil Pasaport verilmesi gerektiğini belirten sendika açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Derin ekonomik kriz ortamında emekçilerin sırtındaki iş yükünü ve baskıyı artıran insani olmayan performans sistemi derhal sonlandırılmalıdır. Taşeron şirket personeli veya kurum dışından PTT A.Ş.'ye her ne ad altında olursa olsun dışarıdan idareci/yönetici atanması engellenmelidir. Yöneticilik kadroları, kurumun mutfağından yetişen liyakatli personelin hakkıdır."