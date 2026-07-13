Kamu kurumlarında görev almak isteyen üniversite mezunları için sınav maratonunda ilk aşama tamamlanıyor. Sınava girmek için başvuru ekranını kullanan adayların formu doldurması yetmiyor, aynı zamanda sınav ücretini de sisteme eksiksiz yatırması gerekiyor. İşlemlerini son saatlere bırakanlar sistemin ne zaman kapanacağını ve kurumun ek süre verip vermeyeceğini yakından izliyor.

KPSS BAŞVURUSU BİTTİ Mİ, BUGÜN SON GÜN MÜ?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans başvurularında normal süre bugün doluyor. Adaylar işlemlerini bu gece saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), mobil uygulama veya yetkili başvuru merkezlerinden yapabiliyor. Sürenin dolmasıyla başvuru ekranı tamamen kapanacak. Adayların başvuru formunu onayladıktan sonra belirlenen sınav ücretini de aynı saatler içerisinde ödemesi şart. İşlemini yarım bırakan veya parayı yatırmayanlar normal başvuru hakkını kaybedecek.

2026 KPSS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Normal başvuru süresinin son saatlerine girilirken adaylar ek süre bekliyor. ÖSYM, KPSS Lisans başvurularını uzattığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Kurum önceden ilan ettiği takvime sadık kalıp sistemi 13 Temmuz gecesi erişime kapatacak. Süreyi kaçıranlar işlemlerini sadece kurumun belirlediği geç başvuru tarihlerinde yapabilecek.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Çeşitli nedenlerle bugünü kaçıranlara takvimde ikinci bir fırsat sunuluyor. 2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak. İki günlük bu süreçte adaylar yine AİS ve mobil uygulama üzerinden başvuru adımlarını tamamlayacak. Geç başvuru döneminde işlemi yapan adaylar, sınav ücretini normal tutara göre yüzde 50 zamlı ödeyecek.

KPSS GENEL YETENEK VE DHBT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurusunu eksiksiz bitiren tüm KPSS Lisans adayları 6 Eylül 2026 tarihinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek. Alan Bilgisi oturumlarına katılım adayların tercihine bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde çalışmak isteyenlerin gireceği DHBT sınavının takvimi de netleşti. Bu sınava girecek adayların başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak.