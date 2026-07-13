Son Mühür - İzmir Köy-Koop Birliği, TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu’nun süt üretimine ilişkin iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Gıda güvenliğine yönelik resmi denetimleri sonuna kadar desteklediklerini belirten birlik yönetimi, bilimsel verilere dayanmayan iddiaların, zor şartlar altında üretim yapan binlerce küçük üreticiyi mağdur ettiğini vurguladı.

"Resmi veriler olmadan yapılan genellemeler haksızlıktır..."

Mevzuata aykırı üretim yapan her işletmeye gerekli hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade eden İzmir Köy-Koop Birliği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mevzuata aykırı üretim yaptığı yetkili kurumlarca tespit edilen kişi veya işletmeler hakkında gerekli işlemler elbette uygulanmalıdır. Ancak resmi denetim sonuçları ve bilimsel veriler ortaya konulmadan sektörün tamamını hedef alan genellemeler yapılması, dürüst ve kurallara uygun üretim yapan binlerce üreticimize haksızlık etmektedir."

"Kendi soframıza koymayacağımız ürünü tüketicimize sunmayız"

Gıda arz güvenliğinin genellemelerle değil, etkin denetim ve şeffaflıkla sağlanabileceğini hatırlatan yönetim kurulu, üretici ile tüketici arasındaki güven bağının önemine dikkat çekti. Birlik yönetimi, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Bizler, kendi sofralarımıza koymayacağımız hiçbir ürünü tüketicilerimize sunmayız. Üreticimizin alın teri ile tüketicimizin güveni birbirinden ayrı düşünülemez. Kamuoyunu, doğrulanmamış iddialar yerine resmi denetim sonuçları ve bilimsel gerçekler ışığında değerlendirme yapmaya davet ediyoruz."