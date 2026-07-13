Anadolu Karate Ligi Ege Etabı İzmir'de düzenlendi. 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen organizasyonda Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, elde ettiği 27 madalya ile takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Milli antrenör yönetiminde muhteşem performans

Organizasyonda Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin yönetiminde tatamiye çıkan Alaşehir Belediyesporlu sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Gerçekleşen turnuvada 11 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan takım, toplam 27 madalya ile Ege Etabı'nı başarıyla tamamladı. Elde edilen derecelerle takım sıralamasında üçüncü olan Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, kürsüye çıkarak üçüncülük kupasını Alaşehir'e kazandırdı.

Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ve gelecek hedefleri

Kazanılan bu başarının ardından kulüpten yapılan açıklamada, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin ile turnuvada mücadele eden tüm sporcular tebrik edildi.

Organizasyon sonrası yapılan açıklamada, Alaşehirli karatecilerin ulusal organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla ilçenin adını duyurmaya devam ettiği vurgulanarak, sporculara gelecek organizasyonlarda da başarı dileğinde bulunuldu.