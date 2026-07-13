AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda haftalık olağan Yürütme Kurulu Toplantısı'nın İl Başkanlığı'nda yapıldığını duyurdu.
Toplantıda kent ve ülke gündemindeki başlıkların kapsamlı şekilde üzerinde durulduğunu ifade eden Saygılı, teşkilatın sahadaki faaliyetleri, süren çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde istişarelerde bulunulduğunu belirtti.
Saha çalışmaları hakkında konuştu!
Yürütme Kurulu üyeleriyle buluştuklarını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilatın sahadaki çalışmalarının etkinliğinin yükseltilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildiğini, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının da toplantıda ele alındığını ifade etti.
"Hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Toplantının ardından açıklamada bulunan Saygılı, "Haftalık olağan Yürütme Kurulu toplantımızı İl Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Gündemdeki başlıkları detaylı şekilde değerlendirerek sahadaki çalışmalarımızı, planlamalarımızı ve önümüzdeki süreci istişare ettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, İl Başkan Yardımcılarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.