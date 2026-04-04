İzmir siyasetinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP İzmir İl Danışma Kurulu’ndaki açıklamaları, gerilimi başka bir boyuta taşımıştı. Tugay'ın kullanmış olduğu ifadelere ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan sert sözlerle tepki geldi.

"Şirazeden çıkan biri varsa, o da bizzat sizsiniz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yıldız, "İzmir’in bugün geldiği noktada en büyük kayıp haline geldiniz, Sayın Cemil Tugay. Tutarsız açıklamalarda ise adeta sınır tanımıyorsunuz... Daha düne kadar çöp sorununda çözüm sağlanırken teşekkür ettiğiniz kişi Eyyüp Kadir İnan değil miydi? Çöplerin Manisa’ya taşınması sürecinde mecliste bizzat teşekkür eden siz değil miydiniz? Su kuyuları meselesinde çözüm için Ankara’da girişimlerde bulunup, İzmir ve Manisa milletvekilleriyle süreci çözen yine Eyyüp Kadir İnan.

Kullanamadığınız için iptale gidecek olan 110 milyon euroluk Tekfen kredisinin süresinin uzatılması için İller Bankası nezdinde destek sağlayan yine Eyyüp Kadir İnan. Maliye Bakanı ile hem Ankara’da hem İzmir’de görüşmeleri organize eden, size eşlik eden de Eyyüp Kadir İnan.. Çeşme’deki su krizinin çözümü için süreci yakından takip eden, hızlandıran yine Eyyüp Kadir İnan.. Kendi milletvekilleriniz ortada yokken, size her alanda destek veren kişi de yine Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekillerimiz.

Ama bugün çıkıp “şirazeden çıktılar” diyorsunuz…. Asıl şirazeden çıkan biri varsa, o da bizzat sizsiniz. Artık aynaya bakma vakti gelmedi mi? Bu şehir sizin beceriksiz yönetiminiz yüzünden bu halde. Göreve geldiğiniz günden bu yana bir tek soruna kalıcı çözüm üretemediğiniz gibi, mevcut sorunları da daha da büyüttünüz." ifadelerini kullandı.