17 yaşındaki Azra Türkol spor ve tasarım tutkusunu bir araya getirdi. İzmir'de moda tasarım bölümü öğrencisi ve lisanslı atlet Azra Türkol ilçe çapında 20'den fazla derece elde etti. Roma Dönemi'nden bugüne kadar atletizm kıyafetlerinin değişimini araştırarak hazırladığı proje ile spor tarihine ışık tuttu.

Hem pistlerin hem de modanın yıldızı

Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi ve lisanslı Atlet Azra Türkol, spor ve tasarım tutkusunu aynı projede buluşturdu. Türkol, "Atletizm dalında ilçede 20'den fazla derecem var.

Geçen hafta ise Büyükler Balkan Şampiyonası seçmesi için olimpik denemede milli takım sporcuları ile 200 metre koştum ve kendi derecelerimin en iyisini yaptım. Onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Çok güzel bir heyecandı" dedi.

"Eski dönem sporcularından ilham aldım"

Daha iyisi için çabaladığını dile getiren Türkol "Her geçen gün kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Kulübümü en iyi bir şekilde temsil etmek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum.

Aynı zamanda bu okulda moda tasarımı okuyorum. Bu nedenle sporcuların geçmişte nasıl kıyafetler giydiklerini, bu kıyafetlerin değişimini çok merak ettim.

Kıyafetlerin hem kumaşlarının hem de tarzlarının ne kadar değiştiğini gördüm. Bu sayede eski dönem sporcularını da araştırdığım için onlardan ilham aldım. Gelecekteyse atlet İsmail Nezir gibi başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye'ye çok güzel başarılar getireceğine yürekten inanıyorum"

Beden Eğitimi Öğretmeni Nur Sakallı ise "Azra, okulumuzun moda tasarım bölümü öğrencisi. Aynı zamanda atletizmle de 8 yıldır ilgileniyor. Onun sayesinde okulumuzda çok güzel başarılar elde ediyoruz.

Biz de moda tasarım bölümü olarak, atletizm dalındaki kıyafetlerinden günümüze kadar değişimini inceledik. Kıyafetin sporda ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kıyafetlerin hangi süreçlerden geçtiğini araştırdık. Eskiden kullanılan pamuklu kıyafetlerin teri vücutta tuttuğu için kurumadığını ve ağırlığa sebep olduğunu öğrendik.

Teknoloji geliştikçe bu kıyafetler daha sentetik, daha çabuk kuruyan kıyafetlere dönüştü. Sembolik olarak Yunan ve Roma döneminden kullanılan atletizm kıyafeti ile günümüzde kullanılan milli takımı temsil bir forma yaptık. Kıyafette Azra'nın aktif olarak kullandığı şortunu koymak istedik. Azra; sevdiğimiz, çalışkan ve çok azimli bir öğrenci. Türkiye'ye çok güzel başarılar getireceğine yürekten inanıyorum" diye ekledi.