Hava sıcaklıklarının artması ve meydana gelen ihmaller sonucunda istenmeyen haberler gelmeye devam ediyor. Orman yangınları son günlerde etkisini artırmayı sürdürürken, ekiplerin alevlere karşı mücadelesi de artarak sürüyor. Bu kapsamda İzmir'in çeşitli ilçelerinden de orman yangını haberleri gelirken, akşam saatlerinde yeni bir yangının başladığı öğrenildi.

Bayraklı-Karşıyaka arasındaki ormanlık alanda yangın! Bölgeden dumanlar yükseliyor

Yangın bölgesinden gelen görüntülere göre İzmir'in Bayraklı ilçesi ile Karşıyaka ilçesi arasında kalan bir ormanlık bölgede yangın meydana geldiği öğrenildi. Gelen görüntülerde bölgeden dumanların ve alevlerin yükseldiği görülürken, ekiplerin alevlerle mücadeleye kısa sürede başlaması bekleniyor. Henüz hava müdahalesinin alevlere karşı başlamadığı öğrenilirken, yangının meydana geliş sebebi de henüz bilinmiyor.