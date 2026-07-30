Son Mühür/Hüseyin Demir FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken milli takımımız, başarıdan başarıya koşuyor. Genç 12 Dev Adam, sahadaki enerjisiyle ve temposuyla fark yaratıyor. 2008 jenerasyonunun parlayan yıldızları, göğsümüzü kabartıyor. Başantrenör Volkan Ertetik yönetiminde millerimiz, muhteşem performansıyla dikkat çekiyor. Eski profesyonel basketbolcu Cenk Akyol ise takımda yardımcı antrenörlük yapıyor.

“İzmir’in milli gururları madalya sözü verdi”

Ay-yıldızlılarımız, grup maçlarında 3’de 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 maçında Avusturya ile kozlarını paylaşan milli takımımız, rakibini 90-64’lük skorla mağlup etti. İzmirli basketbolcular turnuvaya damga vurdu. Karşıyaka altyapısından yetişen Yalın Yıldız, Bora Tahmaz ve Yiğit Pınar, sahada en iyi performansıyla galibiyete katkı sundu. Son Mühür’e verdiği demeçlerde hedeflerinin madalya olduğunu belirten Bora Tahmaz ile Yalın Yıldız, ikilisi ülkemizi gururlandırıyor. Kaf-Kaf’ın milli gururları geçtiğimiz günlerde Son Mühür’e verdiği röportajda madalya sözünü verdi. Genç 12 Dev Adam, turnuvadan madalya ile dönmek istiyor. Karşıyaka Basketbol Altyapısı milli takıma kazandırdığı oyuncularla dikkat çekiyor.

“İzmir’den Anadolu Efes’e transfer oldu”

Öte yandan Karşıyaka altyapısından yetişerek Ege Asist takımında forma giydikten sonra Anadolu Efes’e transfer olan Yiğit Pınar, milli takımımızla göz kamaştırıyor. Yiğit Pınar, BGL’de üst düzey performansıyla dikkat çekerken 2026-2027 sezonunda Anadolu Efes A takımında antrenmanlara çıkıyor. İzmirli basketbolcunun bireysel gelişiminde antrenör Zeynel Çapkurt önemli rol oynarken Ege Asist Spor Kulübü’nde kendini profesyonel liglere hazırladı. U18 takımımız karşılaşmaya; Rüzgar Fenemen, Bora Tahmaz, Erkin Kaş, Darius Karutasu ve Erdinç Alex Koyun beşiyle çıktı. Mücadelenin ilk çeyreğini 21-17, ilk yarısını 43-30, üçüncü çeyreği de ay-yıldızlılarımız 65-43 önde bitirdi. Millilerimiz, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile saat 19.00'da karşılaşacak.