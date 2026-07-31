Şazer Altındoğan, hem kendi hesabındaki içerikleriyle hem de ünlü bir çiftin yarısı olmasıyla kalabalık bir kitlenin ilgisini üzerine çekti. Bodrum'da çekilen kareleri paylaştıktan sonra etkileşim sayısı hızla arttı.

Peki bu ilgiyi doğuran isim kim, hangi işi yapıyor ve Ali Biçim'le birlikteliği ne zaman başladı? İşte bilinen ayrıntılar.

İlişki nasıl duyuruldu?

Ali Biçim, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları esprili bir notla takipçilerine gösterdi. "Gözünüz aydın, abiniz tutuklandı" ifadesiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum topladı.

Paylaşılan karelerin bir kısmının eski tarihli olması, ikilinin ilişkisinin duyurulmadan çok önce başladığı yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre çiftin birlikteliği 2022 yılına uzanıyor.

Şazer Altındoğan kimdir, ne iş yapıyor

Altındoğan, dijital içerik üreticiliğinin yanında moda alanında da girişimci bir profil çiziyor. Kadın giyimine yönelik "Kikiriki" adlı markanın sahibi olarak tasarım süreçlerini kendi yürütüyor.

Instagram hesabından moda, seyahat ve günlük yaşam odaklı içerikler paylaşıyor. Takipçi sayısı 143 bin civarında seyreden hesabında hem markasına ait ürün fotoğrafları hem de kişisel kareler bulunuyor.

Kozmetik ve giyim firmalarıyla yaptığı reklam anlaşmaları da gelir kaynakları arasında sayılıyor. Özel hayatının ayrıntılarını büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor; doğum tarihi ve memleketi gibi bilgiler resmi bir kaynakta paylaşılmadı.

Ali Biçim'in kariyeri ve tanınırlığı

Ali Biçim, 17 Nisan 1987'de İzmit'te doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu ve sahne deneyimini kamera önüne taşıdı.

Adını ilk olarak Okan Bayülgen'in sunduğu Disko Kralı programındaki skeçlerle duyurdu. Sonraki yıllarda dizi ve sinema projelerinde rol aldı, ancak asıl kitlesini internet üzerinden kurdu.

Mesut Can Tomay ile oluşturduğu ikili, mizah videoları ve sosyal deney formatlarıyla YouTube'da geniş bir izleyici topladı. Bugün komedyenliğin yanı sıra sunuculuk ve içerik üreticiliği kimlikleriyle anılıyor. Özel hayatına dair gelişmeler de zaman zaman kariyerinin önüne geçiyor.