Cem Küçük hakkında verilen karar, hem medya çevrelerinde hem de siyaset kulislerinde geniş yankı buldu. Gözaltı, yakalama talimatının verildiği gün gerçekleşti.

Peki dosyada ne var, hangi maddeler üzerinden işlem yapıldı ve süreç bundan sonra nasıl işleyecek? İşte bilinenler.

Savcılık açıklamasında iki suç sıralandı

Başsavcılık tarafından yayımlanan yazılı bildirimde, soruşturmanın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarına dayandığı belirtildi. Yakalama ve gözaltına alma talimatı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne iletildi.

Ekipler talimatın verildiği gün harekete geçti. Gözaltına alınan gazeteci, önce sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü, ardından jandarmadaki işlemlerine geçildi.

Dosyada hangi iddialar bulunuyor?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre soruşturmanın bir ayağını, bazı iş insanlarının yaptığı şikâyetler oluşturuyor. Bu şikâyetlerde, maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığı öne sürüldü.

Dosyanın ikinci ayağında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma süreci var. Bu dönemde medyada yer alan bazı beyanların da inceleme kapsamına alındığı aktarıldı.

Bu iddiaların hiçbiri henüz yargı kararıyla sabit hale gelmedi. Gözaltı işlemi tek başına suçun kanıtlandığı ya da kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor; ifade alma aşamasının ardından savcılık serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk seçeneklerinden birine karar verecek.

Cem Küçük kimdir?

Küçük, 6 Ekim 1978'de Zonguldak'ta doğdu. Ailesi aslen Giresun'un Eynesil ilçesinden geliyor.

İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına çevirmenlik ve editörlükle adım attı; ilk görevini Profil Yayınları bünyesinde üstlendi.

Sonraki yıllarda köşe yazarlığına yöneldi ve Yeni Şafak ile Star gazetelerinde yazdı. Televizyon tarafında TVNET ve 24 TV ekranlarında görev aldı.

2015'te TGRT Haber kadrosuna katıldı ve uzun süre sabah kuşağındaki programı sundu. Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını da sürdüren Küçük, gözaltından birkaç gün önce her iki kurumdan da ayrıldı.