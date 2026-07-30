Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi arasında yaşanan oda tahliye krizinden sonra kulüp yönetiminde resmi bir açıklama geldi. Yeşil-kırmızılılar, yaptığı açıklamada kendilerine resmi olarak bir tutanak tanzim edilmediğini, iyi niyetli çözüm önerilerine karşı dikkat etmediklerini ve kulübün yasal olarak haklarını kullanacakları belirtti. Karşıyaka Spor Kulübü’nün taraftarları ve camia yaşanan bu gelişmelere tepki gösterirken Karşıyaka Belediyesi’nde henüz resmi bir açıklama gelmedi.

“Kulübümüzün rızası dışında tahliye gerçekleşti”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30.07.2026 tarihinde, Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Rahmetli Ahmet Piriştina’nın kulübümüz kullanımına vermiş olduğu Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasına, kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunularak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Resmi tutanak tanzim edilmedi”

Karşıyaka Spor Kulübü, “Anılan tahliye işleminden önce Karşıyaka Belediyesi tarafından tarafımıza herhangi bir idari karar, resmi tebligat veya yazılı bildirimde bulunulmamıştır. Tahliye işlemi sabah saatlerinde, kulüp yönetiminin bilgisi ve katılımı sağlanmaksızın gerçekleştirilmiş olup, bu nedenle kulüp yetkilileri işlem sırasında hazır bulunamamıştır. Tahliye işlemi sırasında, ilgili oda içerisinde bulunan kulübümüze ait eşya ve evraklara ilişkin Karşıyaka Belediyesi görevlilerince herhangi bir envanter listesi düzenlenmemiş, tahliye işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyan herhangi bir resmi tutanak da tanzim edilmemişti” diye sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“İyi niyetli çözüm önerilerimiz dikkate alınmadı”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün paylaşımında, “Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile yürüttüğümüz tüm görüşmeler ve sorunun çözümüne yönelik girişimlerimiz ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Her ne kadar belediye yetkililerince, ilgili odada tadilat çalışması yapılacağı tarafımıza bildirilmiş ise de; Yönetim Kurulumuz tarafından buna cevaben, gerçekleştirilecek tüm tadilat çalışmalarının önceden tarafımıza bildirilmesi ve söz konusu tadilatlara ilişkin tüm sürecin ve giderlerin Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından karşılanacağının açıkça ifade edilmesine rağmen, bu yöndeki iyi niyetli çözüm önerilerimiz dikkate alınmamış ve yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştır” denildi.

“Kulübümüzün tüm idari ve yasal haklarını kullanacağız”

Karşıyaka Spor Kulübü, “Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu tahliye işlemi, yasal usul ve prosedürler gözetilmeksizin tesis edilmiş olup, kulübümüzün uzun yıllardır fiilen kullandığı alanlara ilişkin kullanım hakkını ihlal eden niteliktedir. Nitekim daha önce de, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından kulübümüzün kullanımına tahsis edilen Fan Zone alanı ile Mavişehir'de bulunan Kulüp İdari Binası'nın Karşıyaka Belediyesi tarafından tahliye ettirilmesinin ardından, bu kez Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu bünyesinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasının da aynı şekilde tahliye edilmesi sonucunda, kulübümüzün idari faaliyetlerini sürdürebileceği fiziki çalışma alanları fiilen ortadan kaldırılmıştır. Anılan tahliye işlemi ile ilgili olarak, kulübümüzün tüm idari ve hukuki yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan eder, işbu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.