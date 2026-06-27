Son Mühür- İzmir'in Gaziemir ilçesinde, belediyenin Denetim Komisyonu raporlarına yansıyan maske alımı ihalesi, yerel siyasette yeni bir krizin fitilini ateşledi. Son Mühür Gazetesi’nin de gündeme getirdiği, geçtiğimiz yıl bölgeyi olumsuz etkileyen orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alındığı belirtilen 4 bin adet N95 maskesine ödenen 811 bin liralık fatura, usulsüzlük iddialarını ve ardından gelen tehdit tartışmalarını beraberinde getirdi.

Bütçe oyunu denetim komisyonuna takılmıştı

Kriz, Gaziemir Belediyesi Denetim Komisyonu'nun AK Partili Üyesi İbrahim Kaya'nın yaptığı incelemeleri üzerine yaşanmıştı. Toplam bedeli 811 bin lirayı bulan N95 maskesi alımının neden Sağlık İşleri Müdürlüğü bütçesinden yapıldığını sorgulayan Kaya, çarpıcı bir yanıtla karşılaştığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Kaya, inceleme sürecine dair şu bilgileri vermişti:

"Toplamda 811 bin lira bedelli maskelerin neden Sağlık Müdürlüğü’nce alındığını sorduğumuzda; aslında alımın Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nce orman yangınlarına karşı mücadele için yapıldığı, ancak ilgili müdürlüğün bütçesi yetersiz olduğu için alımın Sağlık Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletildi."

Meclis üyesine tehdit iddiası

811 bin liralık maske alımındaki usul tartışmaları tırmanırken, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, konuyu gündeme getiren AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Kaya ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Kaya'yı tehdit ettiği öne sürüldü. Gelişmeler üzerine AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı binası önünde, İlçe Başkanı İsmail Yaşadı idaresinde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Belediyenin yaptığı harcamaların hesabını sormaya devam edeceğiz"

Basın açıklamasında AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kaya'yı tehdit ettiğini öne sürdü. Yaşadı, Kaya'nın belediyenin 811 bin TL bedelle aldığı 4 bin adet N95 maskeye ilişkin usulsüzlük iddialarını ve maskelerin kullanımına dair sorularını gündeme getirdiğini belirtti. Başkan Işık'ın bu sorulara yanıt vermek yerine meclis üyesini makamına çağırarak baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Yaşadı, "Eğer ortada bir suç olduğunu düşünüyorsanız savcılığa gidin, ancak önce kamuoyunun sorduğu sorulara cevap verin" dedi. Seçilmiş bir meclis üyesine yönelik tehdit ve baskının kabul edilemez olduğunu ifade eden Yaşadı, belediyenin yaptığı harcamaların hesabını sormaya devam edeceklerini söyledi.

"AK Parti olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz"

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

‘’Gaziemir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyemiz Sayın İbrahim Kaya, yaptığı incelemeler kapsamında Gaziemir Belediyesi'nin 811 bin TL bedelle 4 bin adet N95 maske satın aldığını tespit etmiş; ancak faturayı kesen firmanın maske satışı faaliyetinde bulunmadığını gündeme getirmiştir. Ayrıca söz konusu maskelerin nereden temin edildiği, hangi yöntemle satın alındığı ve nerelerde kullanıldığına ilişkin kamuoyu adına haklı sorular yöneltmiştir. Bizler AK Parti olarak, Gaziemirli hemşehrilerimizin bize verdiği muhalefet görevini en şeffaf ve kararlı şekilde yerine getiriyoruz. Belediyenin kullandığı her kuruşun hesabını sormak, millet adına denetim yapmak hem anayasal hem de demokratik bir sorumluluktur. Kimsenin bu görevi yerine getiren meclis üyelerimizi baskı altına almaya hakkı yoktur. Ne yazık ki Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık, kamuoyunun merak ettiği bu sorulara cevap vermek yerine, Meclis Üyemiz Sayın İbrahim Kaya'yı sekreteri aracılığıyla makamına çağırmış; kendisini "Bu olayı neden haber yaptırıyorsunuz? Hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." sözleriyle tehdit etmeye kalkışmıştır. Buradan Sayın Ünal Işık'a açıkça sesleniyoruz: Eğer ortada bir suç olduğunu düşünüyorsanız, hiç vakit kaybetmeden savcılığa gidin ve suç duyurusunda bulunun. Ancak önce kamuoyunun sorduğu sorulara cevap verin. 811 bin liralık N95 maskeleri hangi firmadan, hangi yöntemle aldınız? Maske satışı yapmayan bir firma neden bu faturayı kesti? Bu maskeler kimlere dağıtıldı, nerelerde kullanıldı? Bu soruların tamamını Gaziemir halkı adına soruyoruz. Seçilmiş bir belediye meclis üyesini makamınıza çağırarak baskı kurmaya, tehdit etmeye çalışmanız kabul edilemez, haddiniz de değildir. AK Parti olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi, Gaziemir Belediyesi'nin harcadığı her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.’’