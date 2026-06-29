Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO’nun Haziran ayı olağan meclis toplantısında önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi planlanan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Ender Yorgancılar: Emaneti alnımın akıyla devredeceğim

Ekim aylarında yapılması planlanan seçim sürecinde yeniden aday olmayacağını kamuoyuna açıklayan ve yeni seçilecek isimlerin de yanında olacağının altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yaşamım boyuna memleketime olan borcumu nasıl geri öderim diye baktığımda en doğru yolun Atatürk’ün bizlere söylediği ‘çalışarak’ konusundan hareketle yola çıktım. 1992 yılında komite üyesi olarak EBSO ile tanıştım.

Hem ülkemi hem kentimi görev yaptığım süre zarfında her yerde en üst düzeyde temsil etmeye gayret ettim. Bugün bendeki emanetin alnımın akıyla devretmeye başladığım bir meclis toplantısındayım. Ben bu emaneti gelecek nesillere devretmek için tüm gücümle hizmet ettim. Tarafıma olan güven duygusunun hiç eksilmediğini hissettim. Son üç yıldır rakipsiz seçimlere girdim bu meclis üyelerimin bana gösterdiği güvenin sonucudur.

Ben gücümü üyelerimizin ve sanayicilerimizin güveninden aldım. İnsanı güçlü kılan değerlerin de emekte ve iyi niyette olduğunu düşünüyorum. Dört dönem birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımla göreve geldiğim günden bu yana üretim yoksa kalkınma hayaldir dedik. Kurum kültürü doğrultusunda bayrağı ileriye taşıyacak herkesin yanında olacağıma kimsenin endişesi olmasın” dedi.

“Ülkemizin faydasına olacak her şeye her zaman desteğimi vereceğim”

Ayrıca, yeni seçilecek isimlere bir takım tavsiyelerde bulunan Başkan Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin faydasına olacak her şeye her zaman desteğimi vereceğim. EBSO’nun gücünün en önemli başarılarından birisi mutfaktır. Yetkinlikleriyle fark yaratan personelimizdir. İşini seven dürüst insanlarla gözünüz arkada kalmadan çalışmak bana her zaman görev vermiştir.

En büyük imtiyazlardan birisi bu çalışma arkadaşlarımızdır. Yeni arkadaşlarımız ortak akılı korumalı, kararlarda her zaman EBSO’nun menfaatlerini ön planda tutmalı, heyecanla ve sevgiyle çalışmalı. Kıymetli arkadaşlarıma bana gösterdiğiniz güven ve destek için teşekkür ediyorum. Eksiğimiz ve hatamız oldu hoşgörün. Son teşekkürü de benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen beni her zaman güçlendiren, şikayet etmeden katlanan Eşim Çiğdem’e, oğlum Berat’a ve kızım Duygu’ya teşekkür ediyorum”