Son Mühür- İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aycan Ünalp, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü vesilesiyle hayati uyarılarda bulundu.

Ünalp yaptığı hayati uyarılarda şu ifadelere yer verdi,

"Evrenin en karmaşık yapısı kabul edilen insan beyni, yaklaşık 86 milyar nörondan oluşuyor. Sadece düşünmeyi değil; hafızayı, duyguları ve yaşam kalitesini doğrudan yönetiyor.

Nörolojik rahatsızlıklar her geçen gün daha geniş kitleleri tehdit ediyor. Hastalıklardan korunmanın ilk kuralı ise doğru bilgi ve erken farkındalık."

Önyargı hastalıktan daha tehlikeli

"Küresel ölçekte 50 milyondan fazla insan epilepsiyle mücadele veriyor. Toplumdaki yanlış inanışlar ise tedavi sürecini zorlaştırıyor"

Epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olmadığının altını çizen Prof. Dr. Ünalp, doğru tedavi alan hastaların yüzde 70'inin nöbetlerden tamamen kurtulduğunu belirtti

"Epilepsili bireylerin eğitim almasında, çalışmasında veya spor yapmasında hiçbir engel yok. Asıl engel, toplumsal önyargılar."

Nöbet anında yapılan bu hatalar hayat karartıyor

"Halk arasında doğru bilinen yanlışlar nöbet anında hastaya ciddi zararlar veriyor. Nöbet geçiren birinin ağzına kaşık sokmaya çalışmak, hastayı zorla zapt etmek ya da dilini yutmasın diye ağzını zorlamak hayati risk yaratıyor.

"Doğru müdahale son derece basit. Sakin kalacaksınız. Hastayı güvenli bir alana alıp başını koruyacak, vücudunu yan pozisyona çevirip nöbet süresini izleyeceksiniz."

Gen tedavisi ve yapay zeka umut oluyor

"Tıp dünyası nörolojik hastalıklar karşısında çaresiz değil. Yapay zeka destekli tanı sistemleri, nanoteknoloji ve gelişmiş gen tedavileri sayesinde tedavisi imkansız görülen birçok rahatsızlıkta dev adımlar atılıyor

Dünya Sağlık Örgütü de IGAP programıyla nörolojik hastalıklara karşı küresel bir mücadele yürütüyor. Erken tanıya erişim ve hastaların toplumdan soyutlanmaması herkesin ortak görevi"

