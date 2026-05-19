Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Teşkilatı, bayram öncesinde hem bayramlaşmak hem de teşkilat içi son durumları gözden geçirmek için hareketli bir gün geçirdi.

Parti binasında gerçekleşen Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Bayramlaşma Programı, İzmir’in tüm kademelerini bir araya topladı.

İl Başkanı Bilal Saygılı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kadın ve gençlik kollarının yöneticileri, ilçe başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Saygılı, teşkilatın sahadaki performansına vurgu yaparken, önümüzdeki döneme dair önemli mesajlar verdi.

"Bu dava millete efendi olma değil, millete hizmetkar olma davasıdır"

Toplantının açılışında teşkilat mensuplarına emekleri için teşekkür eden İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün sizlerle bir araya gelmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Çünkü biz aynı davaya gönül vermiş, aynı yolda yürüyen, aynı yükü omuzlayan bir aileyiz. Bu salonda bulunan her bir kardeşimin emeğini, gayretini, fedakarlığını çok iyi biliyorum.

Allah hepinizden razı olsun. Biz büyük bir davanın mensuplarıyız. Bu dava; millete efendi olma değil, millete hizmetkar olma davasıdır. Bu dava; makamların, koltukların değil; gönüllerin davasıdır.

Liderliğini Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu kutlu yürüyüşte bizlere düşen görev çok nettir: Daha fazla çalışmak, daha fazla sahada olmak, daha fazla gönüle dokunmak." dedi.

"İzmir’in her sokağında, her mahallesinde AK Parti’nin nefesi var"

Teşkilat çalışmaları dahilinde kentteki 30 ilçenin tamamını bizzat ziyaret ettiğinden bahseden Saygılı, mahalle yönetimlerinden ilçe danışma meclislerine kadar tüm mekanizmaların sıkı bir disiplinle çalıştığını dile getirerek,

"30 ilçemizde ilçe başkanlıklarımızı tek tek ziyaret ettik. Teşkilatlarla buluştuk, hasbihal ettik, istişare ettik. Üç kadememizin uyumunu, mahalle yönetimlerimizin teşekkülünü, ilçe danışma meclislerimizin planlamasını ve yönetim kurullarımızın haftalık, disiplinli şekilde toplanmasını bizzat ele aldık.

Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz: Teşkilat güçlü olursa, dava güçlü olur. Bugün 30 ilçemizin 1297 mahallesinde mahalle başkanlarımız görevinin başındadır.

Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, İzmir’in her sokağında, her mahallesinde AK Parti’nin nefesi var demektir.

Sandık yönetim kurullarımızın oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da kararlılıkla devam ediyor. Biz sandığı seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz.

Biz sandığı, milletin namusu gibi gören bir anlayışın temsilcileriyiz, Biz sahadayız, biz milletimizin yanındayız.

Hanelerdeyiz, esnafın yanındayız, gençlerimizin, kadınlarımızın, büyüklerimizin yanındayız. Düğünde de biz varız, taziyede de biz varız, ihtiyaç anında da biz varız. İşte AK Parti budur, işte teşkilat olmak budur.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın hedefi doğrultusunda ülke genelinde 2 milyon haneye ulaşma hedefi konulmuştur.

Biz İzmir teşkilatı olarak bu hedefin de üzerine çıktık. 357 takım hedefiyle yola çıkıp 491 çalışma takımıyla sahada aktif olarak yer aldık.

Bu, İzmir teşkilatının azminin ve kararlılığının göstergesidir. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, inanmış kadroların eseridir.

Bu, “yarın seçim varmış gibi çalışan” bir teşkilatın eseridir. Bu çalışmalarla sadece üyelerimizi ziyaret etmiyoruz. Aynı zamanda davamıza yeni gönüller kazandırıyoruz.

Üye bilgilerimizi güncelliyoruz. Bu kutlu yürüyüşte “ben de varım” diyen kardeşlerimizi tespit ediyoruz." diye konuştu.

"İzmir'de sıkılmadık el bırakmayacağız"

Geçtiğimiz ay yapılan değerlendirme toplantılarından da bahseden Bilal Saygılı, ilçe ve mahalle yönetimlerinin bu toplantılara katılım oranının memnuniyet verici düzeyde olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz ay İl Koordinatörümüz Sayın Adnan Günnar’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz strateji toplantılarında ortaya koyduğumuz tablo hepimizi gururlandırmıştır.

İlçe yönetimlerimizin %95’i, mahalle başkanlarımızın %88’i bu toplantılarda yer aldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, İzmir teşkilatının dimdik ayakta olduğunu gösterir.

Bu, bu davaya gönül verenlerin ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Bizim bir hedefimiz var, bizim bir iddiamız var, İzmir’de daha güçlü olacağız.

İzmir’de daha fazla gönle gireceğiz. İzmir’de AK Parti bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız ama bunun yolu bellidir. Daha çok çalışacağız, daha çok sahada olacağız, daha çok gönül kazanacağız. Unutmayın bu hareketin mayasında samimiyet vardır.

Bu hareketin ruhunda millet sevgisi vardır. Bu hareketin lideri, milletle yürüyen, milletle konuşan, milletle dertlenen bir liderdir. Ve bizler o liderin yol arkadaşlarıyız.

Bugün burada bir kez daha söz veriyoruz: Durmak yok, yorulmak yok, geriye düşmek yok. İzmir’de sıkılmadık el bırakmayacağız, çalınmadık kapı bırakmayacağız, girilmedik gönül bırakmayacağız.

Allah birliğimizi daim eylesin. Rabbim bu kutlu davada bizleri mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun, davamız kutlu olsun.

Bu vesileyle paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve teslimiyetin en güzel şekilde yaşanacağı mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı şimdiden en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.