Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Gaziemir’de hayata geçirilen klasik otomobil sergisine ilçe protokolü ve kardeş şehir heyetiyle ziyarette bulundu. Nostalji tutkunlarını bir araya gelirken, sergide birbirinden özel klasik araçlar vatandaşların ilgisine sunuldu.

Kardeş şehir heyetinden sergiye ziyaret!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık sergiyle ilgili olarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Işık, sergiyi Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Almanya’daki kardeş şehir Bremen-Osterholz Belediye Başkanı Ulrich Schlüter ile birlikte ziyaret etti.

Sergide klasik araçlar yer alırken geçmişin izlerini taşıyan otomobiller ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergi alanında nostaljik atmosfer meydana gelirken, vatandaşlar ise araçların fotoğraflarını çekti.

“Dalları kardeşliğe uzanan bir bağ”

Sergi ziyaretinin tamamlanmasıyla beraber heyet, Gaziemir ile Bremen-Osterholz arasındaki dostluğu simgeleyen “dostluk ağacı”na da ziyarette bulundu. Başkan Işık tarafından yapılan paylaşımda, şehirler arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının bu anlamlı buluşmada bir kez daha güçlendiği ifade edildi.

İznosa Garaj Tayfası’na teşekkür!

Başkan Ünal Işık, organizasyona katkı sunan ve araçlarıyla sergiye renk katan İznosa Garaj Tayfası’na teşekkürlerini iletti.

Gaziemir’de hayata geçirilen klasik otomobil sergisinin saat 19.00’a kadar ziyaretçilere açık olacağı ifade edildi.