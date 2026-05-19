Son Mühür/Merve Turan- Bugün İzmir tam anlamıyla bayramı yaşadı. Bu kapsamda düzenlenen Efes Selçuk Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı da oldukça coşkulu geçti. Ekinlik Ahmet Ferahlı Parkı'nda geçti. Etkinlik kapsamında sahne alan "Two Woman" grubu müzik severlere keyifli anlar yaşattı.

"Gençlerin ruhundan anlayan bir ekiple çalışıyoruz"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel bu kutlu gün için şu ifadelerde bulundu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere ithaf ederken aslında sadece belli bir yaş aralığından bahsetmiyordu. Kendini genç hisseden, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan herkesi işaret ediyordu. Bu nedenle burada bulunan, ülkesinin yarınlarını düşünen herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Umuyorum ki bütün hayallerinize ulaşabileceğiniz yarınlar sizlerin olur. Gençlerin ruhundan anlayan bir ekiple çalışıyoruz. Spor, halk oyunları, modern dans, müzik ve bando gibi kurslara gençlerimizin katılımı bizim için çok değerli. Ferahlı Cafe’yi de gençlerimiz için hayata geçirdik.

Yaptığımız her işte gençleri ön planda tuttuk 2019 yılından bu yana tüm zorluklara rağmen Pamucak’ta festivaller düzenledik. Geçtiğimiz yıl birçok yerde festivaller yasaklanmıştı. Ancak bu yıl çok kapsamlı bir festival gerçekleştireceğiz. ‘Camp Station’ adıyla düzenlenecek festivalde birçok sanatçı, etkinlik alanı ve parkuru yer alacak. "

Türkiye'nin geleceğinin gençlerinin ellerinde olduğu konusuna vurgu yapan Başkan sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gençlere ilişkin hiçbir zaman umutsuz olmadım. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kendine lider edinmiş bir yurttaş olarak şunu söyleyebilirim; gençler ne yapması gerektiğini ve güzel yarınlara nasıl ulaşacağımızı bilir. Sadece gençlere değil, bu ülkede yaşayan herkese ilişkin umutluyum.

Çünkü bu ülkenin siz gençlere ihtiyacı var. THK Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu’nun binası Efes Selçuk Belediyesi’ne teslim edilecek. Bu binayı yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte değerlendireceğiz ancak ilk düşüncemiz bu binayı Türkan Saylan Gençlik Merkezi olarak gençlerin kullanımına sunmak."