Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı aradan geçen yıllara rağmen hala inşa edilmediğini belirterek "İzmir hala hizmet binasını bekliyor." dedi.

4 yıldır hizmet binasından haber yok

Yazılı açıklamada bulunan Saygılı, depremin ardından geçen iki yılda binanın güçlendirilmesi ya da yıkılması yönünde tartışmaların ardından binanın yıkıldığını hatırlattı.

Yıkımın ardından hizmet binası aynı yerde tekrardan mı inşa edilecek yoksa başka bir yerde mi inşa edilecek tartışmalarının başladığını belirtti. Geçen 4 yılın ardından Konak meydanı'nda hizmet binasına dair herhangi bir çalışma olmadığını ifade etti.

‘Sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi’

AK Partili Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim öncesi vaatlerini hatırlattı. Tugay'ın hizmet binasının Konak Meydanı'ndaki eski yerinde ve simge niteliğinde bir mimariyle yeniden inşa edileceğini söylediğini belirtti.

Aradan geçen yıllarda bu vaadin yerine getirilmediğini savunan Saygılı "Gelinen noktada verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İzmir hala hizmet binasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise bu hizmet binasını, belediyenin gerçekleştirmediği projeler arasına koydu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için, "Şimdinin bağımsız Belediye Başkanı ama geçmişin CHP bağımlısı Cemil Bey'in bir beceriksizlik projesiyle daha karşı karşıyayız" diye konuştu.