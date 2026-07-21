Son Mühür / Merve Turan - Avrupa Birliği standartlarında hizmete sunulan ve İzmirlinin gözde mekanlarından olan Balçova Teleferik Tesisleri’nde ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk kapsamında detaylı bakım ve yenileme çalışması yapılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

Hizmet dışı kalacak!

Bu çalışmalar sebebiyle tesisler kısa bir süreliğine hizmet dışı kalacak. Bugün yani 21 Temmuz Salı gününden itibaren başlayan çalışmalar bittiği anda tesis yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak, misafirlerine eşsiz manzarasıyla keyifli anlar yaşatacak.

Eşsiz Körfez manzarası

Bu devasa tesiste İzmir'i adeta ayaklarınız altına alıyorsunuz. 1974'te kurulan ve 2015 yılında AB standartlarına uygun olarak yenilenen tesiste tam 810 metrelik hat mevcut. Bu tesis saatte bin 200 yolcu taşınabiliyor. 20 adet 8’er kişilik kabinler ile yapılan yolculuk süresi yaklaşık 3 dakika sürüyor.

Yolcuğun ardından seyir terasında İzmir’in eşsiz Körfez manzarasının kuş bakışı görülebiliyor. Bu alanda dürbünlerle manzara seyrediliyor. İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tesisleri her ay binlerce kişi ziyaret ediyor.