İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti cephesi arasındaki karşılıklı açıklamalar ve eleştiriler gerilimin dozunu artırıyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hakan Yıldız'ın gündeminde ise, Çankaya Katlı Otoparkı vardı.

"İzmirli bahaneyi değil, icraatı görmek istiyor!"

Çankaya Katlı Otoparkı üzerinden Büyükşehir'e sorular yönelten Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük hizmeti haline gelen bahane siyaseti ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. Kemeraltı esnafımızın haklı feryadına çözüm üretmek yerine, yine mazeretlerle dolu uzun bir açıklama yapmışlar. Oysa İzmirli artık bahaneyi değil, icraatı görmek istiyor.

Sormak gerekir: Madem Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili riskli yapı süreci kesinleşmişti, 2023 Ekim ayından bu yana neden yaklaşık 3 yıl boyunca otoparkı işletmeye devam ettiniz? Neden gelir elde etmeyi sürdürdünüz? Madem durum bu kadar netti, o halde geçen süre içerisinde neden çözüm üretmediniz?

Üstelik ortak hissedarlar olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası, güçlendirme projesi ve uygulama süreci için yetki vermeye, masrafları karşılamaya hazır olduklarını bildirmişken, neden iki yıl boyunca tek bir adım atmadınız?" ifadelerini kullandı.

"İzmir’i hizmetsizlikle cezalandırmaktan vazgeçin!"

Açıklamasına devam eden ve aynı şerhin Konak Vapur İskelesi'nde de olduğunu söyleyen Yıldız, "Yetki sizdeydi. Süre sizdeydi. İmkân vardı. Ama irade yoktu. Şimdi çıkıp “biz yıkacağız” diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Hiç mi Kemeraltı esnafı aklınıza gelmedi? Hiç mi o bölgedeki ticaretin, emeğin değerini düşünmediniz? Daha önce çözüm diye ortaya koyduğunuz ring sistemi de ortada yok. Verilen sözler yine havada kaldı.

Bugün ise sizin iki yıl boyunca yapmadığınız işi, Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenmiş durumda. Gerekli ihale yapılmış, yer teslimi tamamlanmış, firma proje hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Peki İzmir’e kaybettirdiğiniz zamanı, esnafımıza yaşattığınız mağduriyeti, ticarette oluşan zararı nasıl açıklayacaksınız?

Bir başka önemli soru daha var: Aynı şerh Konak Vapur İskelesi'nde yok mu? Var. Orası İzmir’in ulaşımı için çalışabiliyorsa, Katlı Otopark da çalışabilirdi. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı iskele için farklı, esnafın ekmek kapısı olan otopark için farklı tavır sergilemek hangi yönetim anlayışıdır? Artık mazeret üretmeyi bırakın. İzmir’i hizmetsizlikle cezalandırmaktan vazgeçin.

Esnafın sesini duyun, çözüm üretin." dedi.

