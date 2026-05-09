Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Kurban Bayramı’na haftalar kala kurbanlık hayvanların fiyatlarına yönelik meraklar arttı. Pazar alanlarında çadırlar kuruldu, çitler çekildi, yem ve kesim alanlarının düzenlemesinde hareketlilik arttı. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kurbanlıkların fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna ve yaşına göre değişiyor.

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara kurbanlıkların fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

“30, 32 bin bandında bekleniyor”



Fiyatların asgari ücretin yüzde 10 üzerinde olacağını söyleyen Şenkara, “Geçen yılki fiyatlar oranlarına göre yüzde 40 gibi yükseliş söz konusu. Hayvanına göre fiyat ve satışlar var. Büyükbaşta 600, küçükbaş hayvanda 500 liraya kadar fiyat mevcut. Bu fiyat boy ve kilo ile de ilişkilendirilmeli. Geçen yıl asgari ücretin yüzde 10 kadar üzerinde olan en az 24, 25 bin TL’lik küçükbaş hayvanlar, bu yıl da asgari ücretin yüzde 10 üzerinde olacak. 30, 32 bin bandında bekleniyor. Kesim, işçilik dahil kurban satın alınabilecek. Her yıl olan şey bu yıl da olmuş oldu” diye konuştu.

“İzmir’de yeteri kadar hayvan mevcut”

Kurbanlık hayvan sayısı hakkında değerlendirmede bulunan Şenkara, “İzmir çevresinde yeteri kadar kurbanlık hayvan mevcut. Kapalı pazarlarımız da var. Hayvancılar artık para kazanmadıkları ve masrafları yeteri kadar karşılayamadıkları için gelmeyi tercih etmiyorlar. Riske girmeyen hayvancılarımız var” dedi.