Son Mühür - AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, ilçede sürdürülen yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Adnan Menderes Bulvarı’nda sıcak asfalt uygulamasının gerçekleştirildiğini, Kozak Çevre Yolu projesinde ise inşaat sürecinin başladığını bildirdi.

Adnan Menderes Bulvarı’ndaki çalışmalara özel vurgu yapan Şahin, söz konusu güzergâhın normal koşullarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer aldığını ancak vatandaşların mağdur olmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sürece müdahil olduğunu ifade etti.

Hasan Şahin, yürütülen çalışmaların detaylarına ilişkin değerlendirmesinde süreci şu ifadelerle anlattı:

"Geçen yıl Karayolları Bölge Müdürümüzle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Göçbeli Kavşağı’ndan Karayolları sahasına kadar uzanan bölgenin yapılacağı sözünü almıştık. Bölge Müdürümüz, bu alanın sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesinde olmasına rağmen iyileştirme çalışmalarını üstleneceklerini belirtmişti. Geçen yılki planlama Sanayi Işıklarına kadar olan kısmı kapsıyordu; bu yıl ise Sanayi Işıklarından Karayolları bölgesine kadar olan Adnan Menderes Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyoruz."

''Bergamımız için hayırlısı olsun”

“Bunun yanında bir de Kozak Çevre Yolu demiştik. Kozak Çevre Yolumuzun inşaatını da geçen sene söylemiştim. Mayıs ayında onu da Karayolları Bölge Müdürümüzle görüşerek söylemiştik. Onun da inşaatı başladı. Küçükkaya oradan inşaat firması çalışmalarına başladı. Bergamımız için hayırlısı olsun”

Tarih verdi

“Asfalt çalışmaları kısa sürede bitecek; yüklenici firma iki hafta içinde işi teslim edeceklerini belirtti. Umarım planladıkları gibi biter. Trafiği tamamen kilitlememek için çalışmaları kısım kısım ilerletiyorlar; Kantar Kavşağı’na kadar her yeri aynı anda kapatırsak büyük bir kaos yaşanır.”

''Esnafımızın yaşadığı hassasiyetin farkındayız...''

"Bu süreçte halkımıza yaşattığımız aksaklıklardan dolayı içtenlikle özür diliyoruz. Sanayi kavşağındaki çalışmaların bir an önce tamamlanması için müteahhit firma üzerindeki denetimlerimizi ve baskımızı artırmış durumdayız. Esnafımızın yaşadığı hassasiyetin farkındayız; bu zorunlu sürecin tamamlanması noktasında halkımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz."

Yürütülen çalışmaların, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki İmam Hatip Kavşağı ile Berksoy Otel çevresine kadar uzanan bölgeyi de kapsayacağı belirtildi.