Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Sıcak Bakış programının konuğu oldu.

Köse, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen MÜSİAD açılışına katılımından bahsederek, "Bakanımız bir takım açılışlar yaptı. Özellikle Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde. Atık ve çamur arındırma tesisi açılışı yaptı. Arkasından birkaç sanayicimizin ziyaretinden sonra MÜSİAD'ın, İzmirli iş adamlarının birlik ve beraberlik içinde olduğu, İzmir'e değer katan, İzmir'deki sanayinin yüzde 25'ini temsil eden MÜSİAD'ın açılışı yapıldı. Bakanımız İzmir için çok güzel bir konuşma yaptı. Bizim hükümetimiz döneminde 500 milyarlık İzmir'e yatırımlar yapılmış"

"Karşıyaka en kötü yönetimini yaşıyor"

Karşıyaka Belediyesi iki yılını doldurdu. İki yılda başkan vadettiği yatırımları yapabildi mi diye soran Tunç Erciyas'a Köse şu şekilde yanıt verdi: "Karşıyaka 25 yıldır CHP'li belediyelerin elinde, maalesef bu dönemde Karşıyaka en kötü yönetimini yaşıyor. Şimdi tabii Behice Hanım birtakım seçim vaatlerinde bulundu ama çok ciddi vaatler değildi. 'Karşıyaka'yı yıldız gibi yapacağım, temiz yapacağım, işte sanat kültürün merkezi yapacağım' dedi, bu süreçte bırakın yıldızlaşmayı, söz verdiği yıldızlaşma hedefini gerçekleştiremedi bile.

Çünkü yönetim ciddi bir iştir. İnsanların 'emekli olayım, belediye başkanlığı yapacağım' diyeceği bir iş değildir. Karşıyaka 350 bin nüfuslu; bir Karşıyaka'nın hakkını hukukunu korumak, onlara hak ettikleri hizmeti gerçek manada götürmek gerekir. Maalesef Karşıyaka şu anda en temel ihtiyaçları bile, maalesef belediye hizmetleri yapılamıyor. Basiretsiz bir yönetim var. Behice Hanım'ın temel sorunu şu aslında: Bir ekibi yok, istişare kültüründen uzak, kendi meclis üyeleriyle bile anlaşamıyor. Çok dar çerçevede, bana göre de genel merkezden gelen özel kalem müdürü ile istişare ederek bu işi götürmeye çalışıyor. İstişareyi genele yayamıyor.

Bu konuda temel sorun Karşıyaka'da yönetim krizi. Kendisi sürekli 'paramız yok, bütçemiz yeterli değil' diyor ama hep CHP'li belediyeler yönetiyordu. Bu konuda da aldığı bir tedbir yok. Karşıyaka'da yaklaşık 8 aydır KENT AŞ işçileri maaşlarını alamıyorlar. Haftada 3 bin lira gibi paralar yatırıyorlar hesaplarına ve siz bu işçilerden verim, çalışma bekliyorsunuz. O evine ekmek parası götüremediği zaman işte de verimli çalışamaz. Bu birbirini arka arkaya tetikliyor. Öyle bir hale geldi ki Karşıyaka bürokratlarına söz geçiremiyor. Bürokratlar isyan ediyor; geçen haftalarda iki tane bürokrat, veteriner ve sağlık işleri müdürleri istifa etti. Bu geçtiğimiz günlerde de bir müdürünü görevden aldı. Gerçekten bir yönetim zaafı var."

"Gerçekten içler acısı"

"İşçi maaşını alamıyor, memurların sosyal denge tazminatı ile ilgili ciddi sorunları olduğu biliniyor. Tabii ki bu da müdüre yansıyordur. Kendisinin itirafı da var. Karşıyaka 350 bin nüfuslu, Behice Hanım geldiğinde 2 bin 800 işçisi vardı. Zamanında çok fazla işçi alınmış. Maalesef bu CHP'li belediyelerde bir hastalık; siz işçi alıyorsunuz, sonra işçileri çalıştırıyorsunuz, birçok bankamatik işçi de var biliyorsunuz. Sonra bunların SGK'larını, vergi borçlarını ödemiyorsunuz; sonra devlet de bu borçları isteyince 'devlet bize baskı yapıyor' diyorsunuz. Bu onların tamamen haksız olduğunu, yanlış yönetim sonucu olduğunu gösteriyor. Karşıyaka'da sokaklarda bırakın asfaltlamayı, çukurlara kum döküyorlar. Belediye İZBETON bu kadar aciz mi, sokakta ufacık bir yere asfalt dökmekten aciz mi? Gerçekten içler acısı. Karşıyaka şu an tarihindeki en kötü yönetim zamanlarını yaşıyor. Behice Hanım kendisi şirket yönettiğinden falan bahsediyor ama görüyoruz ki ailesinin gölgesinde bir şirket yönetmiş, Karşıyaka'nın hali şu anda içler acısı. Bu dönemde ortaya bir proje koydular mı, biz hiçbir proje göremedik. Ufak bir hayvan barınağı yapıldı, o da özel bir şirkete yaptırıldı. Yetersiz geliyor zaten."

"Ondan önceki Cemil Tugay döneminde de hiçbir şey göremedik. Bundan 3-4 dönem önce Karşıyaka'da hizmet binası yapıldı, belirli binalar yapıldı, bir hareket vardı ama özellikle 3 dönemdir Karşıyaka'nın durumuna çok üzülüyoruz."

"CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları görüyoruz, Karşıyaka'da da aynısı var"

"KENT AŞ bir iştirak firması, buraya bir müdür atadılar: Utku Yılmaz, özel kalem müdürü. Utku Yılmaz Karşıyakalı değil; Utku Yılmaz, Suat Özçağdaş'ın danışmanlığını yapmış ve onun burada gönderdiği şahıs. Özel kalem olarak atandı ama kendisini göremiyoruz tabii. Sonra KENT AŞ tek yetkili olarak atandı. Sonra bakıyoruz bu tür işletmeler KENT AŞ'ye devrediliyor, bazı taşınmazlar oraya devrediliyor. Bazı araziler işletilmek üzere KENT AŞ'ye devrediliyor. Şimdi KENT AŞ'ye devredildiği zaman kiralayabiliyor başka bir yere ama denetime tabi olmuyor. Biz belediyede sonuçta bir Sayıştay raporu var, bu iştirak firmalarını kimse denetlemiyor, özel firma gibi görülüyor. Bu da büyük bir handikap. 'Birilerine rant sağlanmak için mi yapılıyor?' diye akıllara getiriyor. CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları görüyoruz, Karşıyaka'da da aynısı var! Biz geçen yıl denetim komisyonunda o kadar çok fatura bulduk ki; 5 katına, 10 katına alınmış ürün. Bir yıl önce alımlara bakıyoruz, bir sene önce şu andaki fiyatın 5 katına alınmış. Şehir dışından alınmış. Tabii bu onların çok ağırına gitti. Maalesef geçtiğimiz yıl başında denetim komisyonları belirlenirken 5 sayısını 3'e indirdiler. Sırf AK Parti grubu komisyona üye vermesin diye 3 tane CHP'li üyeyle denetim yaptılar. Bir rapor çıktı ortaya ama rapor hiç açık değil, hiçbir şey göremiyorsunuz rapor içinde. Burada da fahiş alımların yapıldığı açık. Bu şekilde kamu kaynaklarını israf ediyorlar. Karşıyaka'da somut yapılmış hiçbir şey yok."

Yol boyama yöntemine eleştiri

İskele tartışmalarına da açıklık getiren İl Başkanı Köse, "Orası büyükşehirin kapsamına giriyor. Her gelen büyükşehir belediye başkanı adayı 'buradaki yolu yer altına alacağız' diyor. Cemil Tugay'ın da böyle bir vaadi vardı. Geçtiğimiz aylarda Cemil Tugay herhalde beceremeyeceğini anladı; 'ya biz buraya üst geçit yapalım' dedi. Biz de buna karşı çıktık, oradaki sahilin silüetini bozar. Behice Hanım da karşı çıkmış. Ama şimdi orayı bir boyamayla yaptılar sadece ve proje gibi ortaya sunmaya çalıştılar. Bu da CHP'li belediyelerin vizyonlarını gösteriyor" dedi.

"Karşıyaka'nın 4 milyar bütçesi var, burada bir alt geçit yapamadınız mı? Karşıyaka'da bu şart. Maalesef palyatif çözümler, günü kurtarma hep. İki ay sonra Harmandalı kapandığında yine aynı problemle karşı karşıya kalacağız. Harmandalı mahkeme kararına rağmen Karşıyaka'da biliyorsunuz bir Anadolu Caddesi'yle Mavişehir'i birbirine bağlayan köprü çalışması var; bazen yapamamaları daha iyi, bazen projeler başlıyor devam etmiyor. Bunların başlaması bir dert, bitirmeleri ayrı dert."

"Otopark yapabileceklerini hayatta düşünmüyorum"

"Bakın Karşıyaka'da geçtiğimiz yıl iki yıllık bir çöp arabası ihalesi yaptılar, biz hep dile getirdik 'yanlış yapıyorsunuz' diye, 'mecbur kaldık' dediler. Sahipleri ortada yok. Araçların işte şu kadarı arızalı gibi bir beyanda bulundu. Bir aracın aylık kirası 350 bin lira. Şimdi bizim dediğimize geldi araç satın alma ile ilgili. Ama Karşıyaka bu arada 2 yılını kaybetti. Siz çöpü temizlemezseniz her şey olur. Parkların artık temizlikleri yapılamıyor. Otopark yapabileceklerini hayatta düşünmüyorum. Mavişehir'de su basma sorunu var. O Pelikan Parkı içler acısı. Karşıyaka CHP'nin oy deposu ama ağaçlar çürümeye yüz tutmuş durumda. Çok büyük bir park da değil, bunu yapmaktan aciz misiniz? Karşıyaka'nın bütçesi daha fazla olsa onu da kullanamaz bunlar."

"Biliyorsunuz Karşıyaka'da bir opera binası da var tamamlanmayı bekleyen. Buradaki bakış açısı, mantık, hizmet mantığı değil. 'Biz buradan nasıl rant sağlarız?' derseniz o proje bitmez. Opera binasını bitirecek parayı bir firma aracılığıyla temelinde harcamışlar, sonra kalmış orada."

"Latife Hanım Köşkü vardı Karşıyaka'da, bir tane köşkün restorasyonunu yapamadılar. Valilik el attı, yüzde 95'ini valilik yapıyor. Sosyal denge tazminatı ile ilgili de oy birliği verdik."

"Karşıyaka'nın malları büyükşehir tarafından hiç ediliyor"

Cemil Tugay ve Yıldız Ünsal arasındaki iletişimine değinen Köse, "Meclis'te de bölünmeler var. Meclis üyelerinin çoğu zaten meclise gelmiyor. Bir de Karşıyaka'nın malları büyükşehir tarafından hiç ediliyor. Bir bakım evi vardı küçük bir yer, maliyetinin bile altında fiyata büyükşehir orayı devraldı yardım edeceğim vaadiyle; onun da parası ödenmemiş diye biliyorum. En azından yardım edecekseniz maliyeti değerinde alırsınız. Arsa fiyatına gidip bir binayı alıyorlar. Şuna bakıyoruz, gerçekten de Karşıyaka'nın malları hiç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bostanlı Pazaryeri krizi

Mayıs ayı olağan meclis toplantısının yeter sayıya ulaşamamasından dolayı toplanamadığı ve meclisin iptal edildiği günü anlatan Köse, "Orada başka spekülasyonlar oldu biz de girmedik, bizim girmeme sebebimiz şuydu: Sonuçta siyaset yapıyoruz. O mecliste görüşülecek konularda KENT AŞ'ye devredilmesi gereken yerler vardı, biz de ona engel olmaya çalışıyorduk. Biz zaten onun için girmedik meclise. Bizim vasıtamızla meclisi toplaması katkı sağlamayacaktı. Behice Hanım'da farklı bir ego var. Pazaryeri mevzusunda da aynısını yaptı. Ege Bölgesi'nde de tanınan bir yer o pazar yeri. Behice Hanım kendisi oturmuş, bir karar almışlar; ortada bir firma var, burayı bir firmaya kiralamış. Bir baktık ortada bir milyara yakın rant var. Biz tabii böyle bir rantı basına taşıyınca yanıma geldi Behice Hanım, 'niye bunu yaptınız?' dedi. Bu konunun ciddi bir hata olduğunu söyledim. Esnaf kaybeder, isyan etmekte de haklı. Firmayı da öğrendik, genel merkez destekli rant çetesi diyorum. Kısa süre içinde plazanın birinde sözleşme yaparak çantayla para tahsis ediyorlar. Firmaların sahiplerine bakıyoruz; Barış Eren Eke diye biri var. Çıksın açıklasın arkadaş neymiş ne değilmiş. Ciddi bir rant sağlanmaya çalışıldı. Ortalık karıştı. Emniyetle esnaf karşı karşıya geldi. Olmadık, hukuksuz bir iş yapıyorsunuz, sonra esnafı karşı karşıya getiriyorsunuz. Olan esnafa oldu. 100 ila 180 milyon arasında bir para toplanmış. Sonra Behice Hanım 'ben pazaryerini kapatacağım' dedi. İntikam duygusuyla bunu yapmaya çalıştı. Zaten bu arada esnafa cumartesi pazarını açtırmadığı için zabıta sürekli ceza yazdı esnafa. Elektrikleri kesti, 3-4 aydır yok. Son olarak 20-25 tane pazar esnafıyla masaya oturmak zorunda kaldı. Hani vandaldı bunlar? Buranın üzeri bez örtüyle kapalı, hayati risk oluşturuyor. Pazar kapanmadan yapacaklar bunu. Pazar haftada bir gün. Güzel bir işleyişle bunu yapabilirsiniz. Ne oldu Behice Hanım, bu kadar maceraya ne gerek vardı? Burada ciddi bir rant çetesi vardı, siz de onlara rant sağlamak için yaptınız. Demek ki birilerine ciddi bir diyet borcu var ki vazgeçemiyor bundan. Esnafın parasını kim verecek? Ben bu işin adına 'belediye öncülüğünde yapılmış dolandırıcılık' olarak bakıyorum" dedi.

"Gözyaşlarının sebebi başkaydı"

Geçtiğimiz aylarda bir olağanüstü mecliste Başkan B. Yıldız Ünsal'ın gözyaşları ile ilgili de konuşan Köse, "Aslında o gözyaşları birilerinin baskısı altında kaldığının gözyaşlarıydı. Pazarcıyla falan alakası yoktu. Pazarcı uzlaşmaya elini uzatmış, böyle bir tehdit yapmaz. Rantı elinden alınmış bir firma var, o firma ona o tehditte bulunmuş görünüyor. Ve o firmadan hala kurtulamıyor. Bir şekilde yargının önünde verecek. Baştan meclise getirseydi, biz derdik 'bunu yapamazsınız' diyecektik. Bu basit bir konu, başka yerlere de gider" şeklinde konuştu.

"Amaç halka hizmet olmayınca bu belediyelerin hepsi hırsızlığın, yolsuzluğun hali haline gelmiş. Karşıyaka'da da var çok ciddi yolsuzluklar. Olmayan faturayı mı çıkaracağız? Hiçbiri mantığa oturmadı yerine."

"Karşıyaka Belediyesi'nden ellerini eteklerini çeksinler"

"Karşıyaka'da çöp araç kiralama işi 15 yıldır aynı firma. 'Firmanın arabası bozuk' diye bahane öne sürüyorsun. Yıllık 130 milyon bütçesi var Karşıyaka'nın. Aslında siz işçinin alın terini çarçur ediyorsunuz. Burada birilerine diyet borcunu ödüyor diye düşünüyorum. Suat Özçağdaş'ın adı geçiyor; bunların Karşıyaka Belediyesi'nden elini eteğini çekmeleri lazım bu insanların. 26 yıldır Karşıyaka'da yaşıyorum, hiç bu kadar kötü durumda olmamıştı. Sivrisinek sorunu da yaşanmaya başladı, eksik ilaçlamalardan kaynaklı sokaklar yaşanmaz hale geliyor. Şehir dışından gelen tanıdıklarım 'Karşıyaka'nın hali ne?' diyorlar. İzmir, Anadolu şehirlerinin çok gerisinde kaldı; alt geçidiyle, parklarıyla, yollarıyla geride kaldı. İzmirliye yazık. '2074 vizyonu' diyerek afaki şeyleri öne sürmeye gerek yok, önce bitmeyen projeleri bitirsin."

Karşıyaka Stadı ne zaman?

Karşıyaka Stadı hakkında da açıklama yapan Köse, "Karşıyaka Kulübü çok köklü bir kulüp, 114 yıllık bir kulüp. Ciddi seyircisi var. Birlik beraberliği çok iyi durumda. Bazı iş adamlarının anlaşamamasından kaynaklı sıkıntılar oldu. Paranız varsa kulüp başarılı oluyor, ona göre oyuncu alıyorsunuz. Maddi sıkıntılar nedeniyle takım dağıldı, yeni takım kuruldu, son dakika güzel mücadele ettiler. Ligde kaldı. Futbol takımı 8 senedir play-off oynuyor. Artık stadın yapılması lazım. Göztepe'den önce temeli atılan yer Karşıyaka Stadı'ydı. O dönemki belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da 'şehir içinde stat olmaz' demesiyle maalesef o zaman da problemler yaşandı. Cemil Tugay söz verdi. Hatta bir konuşmasında 'İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 değil 5 tane stat yapar' dedi. Biz de Cemil Tugay'dan bekliyoruz. Sayın Kasapoğlu bu konuda öncülük etti. Şu an hukuki hiçbir engel yok. Bildiğim kadarıyla mimari çalışmalar yapılıyor, çalışmalar başlayacak. Bir an önce başlasın yapılsın, biz de o statta alkışlayalım. Kendisini Karşıyakalı hisseden herkesin bu konuda birlik beraberlik yapması lazım. Bu birlik beraberliği sağlarsan Karşıyaka Spor Kulübü'nü hep beraber ayağa kaldırırız. Kaf-Sin-Kaf'ımızı yaşatırız diye düşünüyorum" dedi.

Bakırçay Üniversitesi ile İmzalanan Protokol...

"Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Mahallesi'de biz 70 dönüm, 2019 senesinde bir arsa tahsis ettik. Şimdi oraya bir fakülte gelecek. Karşıyaka'da belki çıkıp reklamını yapmıyoruz ama ciddi yatırımlar var."