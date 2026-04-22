İzmir’in Karaburun ilçesinde Mordoğan Mahallesi’nde onaylanan imar planları tartışma yaratmaya devam ediyor. Bölgedesöz konusu planların doğal, kültürel ve ekolojik dengeyi tehdit ettiğini görüşü hakim olurken, iptal çağrısı da beraberinde geldi.

Planlar askıya çıkarıldı!

510 ada 6, 7, 8 parseller ile 512 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ayrıca 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planları ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Bu planlar, 23 Şubat 2026 tarihli Bakanlık onayıyla yürürlüğe girmişti.

Sert açıklama geldi!

Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Planların koruma odaklı planlama ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi ve açıklamada, söz konusu düzenlemelerin bölgenin biyolojik çeşitliliği, kültürel mirası ve kırsal dokusu üzerinde dönüşü olmayacak etkiler yaratabileceğinin de altı çizildi.

Buna ek olarak, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi için belirlenen “koruma vizyonu” ile plan kararlarının uyuşmadığı da ifade edildi.

Tarım alanları ve zeytinlikler baskı altında!

Plan çerçevesinde, daha önce tarım alanı olarak tanımlanan yaklaşık 29 hektarlık alanın turizm kullanımına açıldığına vurgu yapıldı.

Deprem ve sel riski!

Planlama sahasının uzman değerlendirmeleri çerçevesinde, AFAD 2018 Deprem Tehlike Haritası’nda “yüksek tehlikeli bölge” içinde yer aldığı da ifade edilirken, ayrıca dere yataklarının bulunduğu alanda, son yıllarda artan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riskinin de görmezden gelinmemesi gerektiği belirtildi.

Sit alanları ve tarihi miras vurgusu!

Planlama alanının bir bölümünün 1. ve 3. derece doğal sit, bir bölümünün ise 3. derece arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı belirtildi

Uzmanlar tarafından arkeolojik çalışmalar yapılmadan bölgenin imara açılmasının Roma dönemine ait kalıntılar başta olmak üzere tarihi mirasa zarar verebileceği uyarısı geldi.

Canlılar tehlikede!

Bölgenin, nesli koruma altında olan Su samuru için yaşam alanı olduğuna dikkat çekilirken, ayrıca alanın, birçok kuş türü için de üreme ve yaşam sahası olduğu belirtildi.

Yılan kartalı ve şahin gibi yırtıcı kuşların da bölgede yaşadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, planlar çerçevesinde yapımı düşünülen tatil köyü ve otel gibi yoğun kullanım kararlarının “agro turizm” ve “eko turizm” ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

