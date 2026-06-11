Son Mühür/ 2026 Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor. Türkiye, 24 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alacak. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu’ndaki ilk maçında pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Son Mühür TV’de yayınlanan Tunç Erciyas ile “Futbol Dosyası” programına konuk olan Son Mühür Spor Müdürü Hüseyin Demir, Genel Yayın Koordinatörü Tunç Erciyas ile birlikte Dünya Kupası öncesinde organizasyonun ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirdi. Demir, turnuvaya ve A Milli Takım’a ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Protest eylemler olabilir”

Organizasyon sürecinde çeşitli protestoların gündeme gelebileceğini belirten Hüseyin Demir, “Amerika, küresel kapitalizmin merkezinde yer alan büyük bir egemen güç… Müsabakalarda ticari yayın gelirleri ve yüksek bilet fiyatlarıyla önemli bir gelir elde edilecek. FIFA raporlarına göre organizasyonun küresel ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Ev sahibi ülke organizasyonda büyük rol oynuyor.

Spor turizmine değer katıyor… Uluslararası spor organizasyonları diplomaside yumuşak güç olarak kullanılıyor. İki otokratın gölgesinde Dünya Kupası başlıyor. Bir yandan Trump’ın savaş politikaları ve İran’a uygulanan yaptırımlar, diğer yandan FIFA Başkanı’nın adaletsiz tutumları spor dünyasında tepki topladı. Tutum ve davranışları doğru değil. Somalili hakeme yapılanlar, Irak ve İran takımlarına yönelik davranışlar tepki çekti.

Bu organizasyonda protesto eylemlerinin ve söylemlerinin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle savaş karşıtı insanların sosyal mesajlar vermesi mümkün. Yoğun bir güvenlik önlemi alınacak. Uluslararası güvenlik ağı da oldukça yoğun olacak. Dünya Kupası’nda süperstar futbolculardan birinin toplumsal mesaj içeren sembolik bir ifade kullanabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Ortadoğu ülkelerine yaptırımlar”

ABD'nin bazı ülkelere yönelik uygulamalarının spor üzerindeki etkilerine değinen Demir, “Amerika, 2022 Katar Dünya Kupası’ndan sonra futbola daha fazla yatırım yaptı. İyi oyunculara sahip. Ev sahibi olarak favoriler arasında gösteriliyor. Yoğun taraftar desteğiyle her maçta avantajını kullanacaktır. Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarına FIFA kayıtsız kalıyor.

İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada 12 grupta toplam 104 maç oynanacak. Ev sahibi ülke, küresel spor organizasyonunda izleyicilerin ilgisini ve beğenisini çekmek amacıyla organizasyonu büyük ölçüde reklam boyutunda değerlendiriyor. Gösteri toplumunun bir parçası olan sporda ticari stratejiler giderek arttı. Konaklama maliyetleri ve bilet fiyatları oldukça yüksek. Sporun doğasına aykırı olarak değerlendirilen bu durumda İran, Irak ve bazı Ortadoğu ülkelerinden taraftarların katılımı zorlaşıyor” şeklinde konuştu.

“Tek yürek, tek kalp maçları izleyeceğiz”

A Milli Takım’ın durumu ve Türk futbolunun gelişimi hakkında da konuşan Hüseyin Demir, “Esasında iyi bir ilerleme var. Sürdürülebilir bir altyapı modeliyle öz kaynaklarımıza yatırım yapmalıyız. Genç futbolculara şans ve fırsat verirsek daha iyi seçeneklere sahip olabiliriz. Milli takımımızda Kenan, Arda ve Hakan gibi büyük takımlarda forma giyen futbolcular bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu, deneyimi ve tecrübesiyle fark yaratacaktır.

Turnuvalarda günlük performanslar etkili oluyor. Takımın uyumu ve kimyası gayet iyi. Pozitif enerji sahaya da yansıyacaktır. Umarım ay-yıldızlılarımız gruptan çıkarak daha büyük başarılara imza atar. 26 kişilik kadroda iki oyuncu eksildi. Oyuncularımızın hepsi yürekten oynayarak ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaktır. Milli takımımız cesur bir şekilde, savaşçı ruhuyla mücadele edecek. Biz de tek yürek, tek kalp olarak sokaklarda ve meydanlarda maçlarımızı izleyeceğiz. Umarım güzel bir turnuva bizi bekliyordur” dedi.

“Dünya Kupası’nda yapay zeka”

Turnuvada uygulanacak yeni teknolojiler ve organizasyon koşullarına da değinen Demir, Amerika’daki iklim ve coğrafi şartların takımlar açısından belirleyici olabileceğini söyledi. Demir, hazırlık sürecinde milli takımın yeterli seviyede olduğunu belirterek, uyum sürecini başarılı geçiren ekiplerin avantaj sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca ilk kez bu Dünya Kupası’nda oyunun temposunu korumaya yönelik yeni kuralların uygulanacağını belirten Demir, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda yapay zekâ destekli uygulamaların da kullanılacağını söyledi. Akıllı futbol topunun bunlardan biri olacağını kaydetti.

“Ronaldo ile Messi’nin son dansı”

Turnuvalarda sürpriz sonuçların her zaman yaşanabileceğini belirten Hüseyin Demir, organizasyonun yıldız futbolcular açısından da ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. “Turnuvalarda her zaman sürprizler olabilir. Hiç beklemediğiniz bir ülke ters köşe yapabilir. Bu turnuva, Messi ile Ronaldo’nun son Dünya Kupası olabilir. Milli takımımızda da sahadaki duruşu ve imajıyla fark yaratacak isimlerin olduğunu düşünüyorum. Ay-yıldızlılarımız arasında sahada parlayan ve vitrine çıkan oyuncular olacaktır.”