Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar Türkiye’nin ulaşım altyapısında katettiği mesafeyi çarpıcı bir kıyaslamayla gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile geçmişin tozlu ve dar yollarını hatırlatan Kırkpınar, bugün gelinen noktayı "Ulaştırmada büyük bir devrim" olarak nitelendirdi.

Özellikle İzmir ve çevresindeki yol çalışmalarına dikkat çeken Milletvekili, eski Türkiye manzaraları ile günümüzün modern otoyolları arasındaki farkın vatandaşın günlük yaşamına doğrudan yansıdığını ifade etti.

Eski günleri hatırlattı

Videonun en dikkat çekici kısmında geçmişte yaşanan yol çilelerine değinen Kırkpınar,samimi bir dille o günleri anlattı. "Eskiden yollar böyleydi bir tırın arkasına takılıp saatlerce o yolun bitmesini o aracın çekilmesini beklerdik diyen Kırkpınar, tek şeritli yollarda geçen ömürleri ve bitmek bilmeyen kuyrukları hatırlattı.

Yolculukların sadece konfor değil aynı zamanda bir güvenlik riski taşıdığı o dönemlerin artık geride kaldığını belirten Milletvekili, Çok şükür şimdi durum bambaşka sözleriyle mevcut ulaşım ağının standartlarına vurgu yaptı.

Yatırımlar sürmeye devam edecek

Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımlarının AK Parti iktidarının en güçlü kalelerinden biri olduğunu savunan Yaşar Kırkpınar, bölünmüş yollar, tüneller ve köprülerle mesafelerin kısaldığını dile getirdi. Yapılan çalışmaların sadece hız kazandırmadığını, aynı zamanda yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği sağladığını da sözlerine ekledi. "Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla konuşmasını noktalayan Kırkpınar, bu hizmet anlayışının durmaksızın devam edeceğinin ve yeni projelerin yolda olduğunun sinyalini verdi.

İzmir ve Ege bölgesindeki ulaşım ağının daha da güçlenmesi adına çalışmaların takipçisi olacaklarını belirten Milletvekili, halkın refahı için yatırımların süreceğini kaydetti.

