Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 14 Haziran Göztepe’nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir kutlama mesajı yayınlayarak, sarı kırmızılı camianın tarihi üzerine önemli detaylarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Atilla Kaya: Doğum günün kutlu olsun Büyük Göztepe

101 sene önce Göztepe’nin temellerinin atıldığını vurgulayan ve sarı kırmızılı kulübün Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdığını aktaran AK Partili Mahmut Atilla Kaya, “Bundan tam 101 yıl önce, 14 Haziran 1925’te, semtimizin kalbinde Göztepe’mizin temelleri atıldı. Doğum günün kutlu olsun Büyük Göztepe. Bugün sadece bir spor kulübünün değil; bir semtin, bir duruşun, bir inancın ve bir efsanenin 101. yılını kutluyoruz.

Kulübümüzün kurucularını, başta Kazım Dirik olmak üzere, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar yalnızca bir kulüp değil, bir semtin kaderini inşa ettiler. Avrupa’da yarı final oynayan ilk Türk takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan ilk Anadolu takımı olan Göztepe; başarıları, değerleri ve unutulmaz efsaneleriyle Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Adnan Süvari’nin önderliğinde Avrupa’yı titreten efsane kadromuzu ve Sarı-Kırmızı forma için mücadele eden tüm değerlerimizi saygıyla selamlıyoruz.” dedi.

“Biz Göztepeliyiz gururla inançla ve sonsuza kadar”

Son olarak, Göztepe’nin bir futbol kulübünden çok daha fazlası olduğunu savunan ve bir semtin inadı olduğunun altını çizen AK Partili Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Göztepe bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır. Göztepe; bir duruştur, bir semtin inadıdır, nesilden nesile aktarılan büyük bir sevdadır. Şanlı ve şerefli mazisiyle, Anadolu’nun gerçek efsanesi Göztepe’nin 101. yılı kutlu olsun. Çünkü biz Göztepeliyiz. Gururla, inançla, sonsuza kadar.”