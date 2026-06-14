Yeni sezon yapılanmasına ara vermeden devam eden Göztepe, geçtiğimiz günlerde hücum hattını Bristol City’den kadrosuna kazandırdığı İrlandalı Sinclair Armstrong ile güçlendirmişti. Başarılı forvet ile 4 artı 1 yıllık uzun bir kontrat imzalayan Göz Göz, bu hamleyle bünyesindeki golcü sayısını 6’ya ulaştırmış oldu. Armstrong’un yanı sıra Juan, Janderson, Guilherme Luiz, Jeferson ve Sabra gibi isimleri elinde bulunduran sarı-kırmızılılarda, forvet hattındaki zenginlik transfer piyasasını da hareketlendirdi. Takımın hücum oyuncularına yurt dışında ardı ardına gelmeye başladı.

Sambacı şimdiden radarda!

Sezon başında Breziya’nın Seri B ekiplerinden Ponte Preta’dan transfer olan Janderson, yine ülkesinin başarı kulüplerinden Botafogo FR’in radarına girdi. Sarı kırmızı formayla Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla tam 32 müsabakaya çıkan futbolcu, 2 bin 479 dakika sahne aldı. Bu süreçte takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Sambacı için kurmayların kapıyı en az 6 milyon eurodan açacağı konuşuluyor. Oyuncunun İzmir temsilcisiyle 30 Haziran 2028'e kadar kontratının bulunması, sıkı pazarlık olacağı iddialarını da güçlendiriyor.

Avrupa’dan resmi teklif geldi bile!

Takımın golcülerinden Juan için de Avrupa’nın kapıları a

çılmak üzere. Sergilediği performansla, birçok kulübü kendine hayran bırakan Juan’a Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille resmi transfer teklifinde bulundu. Göztepe yönetiminin, hem Juan hem de Janderson transferlerinden elde edilecek gelirle kulüp tarihinin en yüksek bütçeli satışlarından birine imza atmayı hedeflediği söylenenler arasında.