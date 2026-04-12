Üç grubun yarıştığı İzmir Tabip Odası seçimlerinde artık sona yaklaşıldı. İzmir Tabip Odası’nın seçimleri 19 Nisan tarihinde İzmir Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleşecek. Çekişmeli geçen seçimlerde İzmir Demokratik Katılımcı Hekimler, İzmir Çağdaş Hekim ve Hekim Güçbirliği grupları yarışacak. Namık Kemal Lisesi’nde yapılacak seçimlerde özelde ve kamuda görev yapan çok sayıda hekimin katılması bekleniyor.

İzmir Tabip Odası seçim takvimini açıkladı!

İzmir Tabip Odası seçimlerinde son düzlüğe girilirken gruplar, projelerini, hedeflerini sahada anlatmaya devam ediyor. Grupları temsil eden üyeler, birinci basamak, kamu ve özel hastanelerinde hekim ziyaretleri gerçekleştirip kendilerini anlatıyor. İzmir Tabip Odası da seçim takvimini yayınladı. 18 Nisan günü çoğunluk aranmaksızın İzmir Tabip Odası Prof.Dr. Orhan Süren salonunda genel kurul gerçekleştirilecek. Bir gün sonra da Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde seçimler yapılacak.