Edirne bugünlerde yine tatlı telaşının içinde. Baharın gelişini müjdeleyen Kakava şenlikleri başladığı anca Türkiye’nin birçok yerinden insanlar yola koyuldu. Şehre girenlerin ilk durağı ise şaşırtmadı.

Kuyruklar sokaklara taştı

Misafirler Saraçlar Caddesi çevresinde ciğercilerin önünde uzun saatler beklemeyi göze aldı. Esnaf, kapıdaki bu kalabalığı mutlu edebilmek için oldukça çaba sarf ediyor.

"Tava ciğeri çok beğendim"

İzmir’den heyecanla Edirne'ye gelen Rümeysa Ceylan şu ifadelerde bulundu.

Kakava şenlikleri için geldik, çok güzel. Tava ciğeri çok beğendim. İlk güne coşkuyla başladık. Birazdan kortejimiz olacak. Gelmişken ciğerin tadına bakalım dedik"

Esnaf halinden oldukça memnun

Gelen herkesi memnun uğurlamak için emek harcayan esnaflardan biri de Ali Doğan'dı. Yorucu güne rağmen yavaşlama göstermediklerini dile getiren Doğan:

"Elimizden geldiğince tüm müşterilere yetişmeye çalışıyoruz. Tüm personelimizle hizmet veriyoruz. Amacımız herkesin memnun ayrılması" ifadelerinde bulundu.