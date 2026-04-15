Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayatını kaybeden Sabri Kılınç’ın vefatı sonrası kameraların karşısına geçip göz göre göre yalan söylediğini öne süren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hayatını kaybeden işçi için çağırılan vincin parasını ailenşn ödediği faturaları da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Cemil Tugay'a yönelik eleştirilerin bu seferki sahibi AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili'ydi.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde ölen işçi Sabri Kılınç olayı nedeniyle Büyükşehir yönetimini “İhmal”, “kayıtsızlık”, “yalan söylemek” ve “vicdansızlık”la suçlayan Dilaver Kişili,

“Bir can gitti! Veballerinden bihaberler! CHP belediyeciliğinin İzmir’e hiç yatırım yapamadığını, hizmet veremediğini geçtik diyelim ki geçtik! Bir işçinin ölümündeki ihmali ve kayıtsızlığı nasıl böyle bir pervasızlıkla savunur, üstünü örtmeye çalışırlar?! İnsanlığımız ve nutkumuz tutuldu!” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.



Orası kaçak döküm alanı...



Hayatını kaybeden işçi için görevinde olmayan bir bölgeye girdi açıklamasına tepki gösteren Kişili,

''Farz edelim ki öyle, ağır bir ifade kullanmak istemiyorum ama Çiğli Arıtma herkesin kafasına göre girebileceği bir alan mıdır? Bir işçi, bir kamyonla Çiğli Arıtma'ya nasıl girdi?'' diye sordu.

Cenazesine bile gitmediniz...



''Arkadaşlar görev yeri olduğunu biliyoruz. orası kaçak döküm sahası. Sizin orada 42 tane atık havuzunuz var, bunlar da kaçak döküm sahası. İşçimiz sekizinci havuza döktü, oraya döküm yapmıyorsunuz. Soruyorum, bir işçi damperli kamyonla oraya ne getirdi? Ne getirdiğini de siz biliyorsunuz. Ancak Sayın Tugay'ın hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Gitmediniz, bu arkadaşımızın cenazesine gitmediniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu insanın ailesinin yanına gitmedi. Başsağlığı dilemedi'' sözleriyle Cemil Tugay'a yüklendi.

