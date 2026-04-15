İzmir, bugün sunduğu çok yönlü iş imkanlarıyla Suriyeli sığınmacılar için en önemli yaşam alanlarından biri olma özelliğini koruyor.

Suriyeli Nüfusunda İzmir'in Yeri ve Demografik Dağılım

Mayıs 2025 verilerine göre, Türkiye’deki 2 milyon 758 bin 39 Suriyeli sığınmacıdan 9. sırada İzmir bulunuyor.

Güncel Nüfus: Şehirde geçici koruma statüsüyle yaşayan Suriyeli sayısı 110 bin 461 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

İlçe Bazlı Yoğunlaşma: Sığınmacıların şehir içerisindeki dağılımında özellikle Basmane, Karabağlar, Buca ve Bornova ilçeleri öne çıkıyor. Bu bölgelerin tercih edilmesindeki temel nedenler; iş sahalarına yakınlık ve konut kiralarının şehrin geneline oranla daha ulaşılabilir olmasıdır.

İnşaat ve Sanayi: Organize sanayi bölgelerinde ve hızla büyüyen inşaat sektöründe sığınmacı emeği yoğun bir şekilde hissediliyor.



2025 Trendi: Geri Dönüşler ve Ekonomik Etkenler

2025 yılının ilk yarısı, Suriyeli nüfusunda ülke genelinde olduğu gibi İzmir özelinde de bir azalma trendine sahne oldu.

Genel Düşüş: Türkiye genelinde Suriyeli sayısı yılın ilk beş ayında 143 bin kişi azaldı.

İzmir'deki Durum: İzmir'deki kayıtlı Suriyeli sayısı da benzer bir eğilimle 110 bin seviyelerine geriledi.

Enflasyon ve yüksek kira, ekonomik zorluklar yaratıyor. Bu da bazı sığınmacıları gönüllü geri dönmeye itiyor. Göç İdaresi, güvenli bölgelere dönen aile sayısının arttığını bildiriyor.

Kentsel Uyum ve Sosyal Projeler

Büyükşehirlerdeki yoğun nüfus baskısının sosyal çatışmalara zemin hazırlamaması adına İzmir'de proaktif bir yönetim modeli uygulanıyor. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarda;

Eğitim Seferberliği: Suriyeli çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi ve okullaşma oranının artırılması birincil öncelik. Dil ve Kültür: Dil bariyerini aşmak için dev bütçeli projeler devreye alınırken, mahalle düzeyinde düzenlenen toplantılarla toplumsal önyargıların önüne geçilmeye çalışılıyor.