İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Gündemdeki pek çok konu yerini korumaya devam ederken, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ise güçlü bir sesle dile getirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda; AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait foseptiğin arıtma işlemi yapılmadan doğrudan körfeze deşarj edildiğini öne sürdü.

"Bizzat kendi eliyle İzmir Körfezi’ni kirleten bir yönetim…"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Demir, "Bu görüntüler Aliağa sahilimizden… Balıkçı Barınağı’nın hemen yanı başında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait foseptiğin hiçbir arıtmadan geçirilmeden doğrudan körfeze deşarj edildiği artık inkâr edilemez bir gerçektir. Bir tarafta salon toplantılarında sorumluluğu sürekli başkalarına yükleyen bir anlayış, diğer tarafta ise bizzat kendi eliyle İzmir Körfezi’ni kirleten bir yönetim…

Yıllardır değişmeyen tablo tam da budur. Her gelen CHP’li belediye başkanı aynı vaadi veriyor: “Körfezi temizleyeceğiz.” Ama sonuç? Söz var, icraat yok. Sorumluluk yok, sadece suçlama var. Bugün gelinen noktada gerçek çok net: İzmir’in denizini kirleten de, körfezi bu hale getiren de başkası değil; bu şehri yıllardır yöneten CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir." dedi.

