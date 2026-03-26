Eski Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun yeni görevi belli oldu.

Soylu’nun, Türk Telekom İzmir Bölge Müdürü olarak görevlendirildiği ve atamanın bugün itibarıyla kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Kamu deneyimiyle dikkat çekiyor

Siyasi kariyerinin öncesinde kamu bürokrasisinde uzun yıllar görev yapan Soylu, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Soylu, SGK’da Menderes İlçe Müdürlüğü ve İzmir İl Müdürlüğü gibi önemli görevlerde yöneticilik yaptı.

Siyasetten kurumsal yönetime

2014-2019 yılları arasında Menderes Belediye Başkanlığı görevini yürüten Soylu, aktif siyasetin ardından yeniden kurumsal bir görev üstlendi.

Yeni görevinde, İzmir ve çevresinde telekomünikasyon hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olması bekleniyor.

İzmir’de telekomünikasyon yönetiminde yeni dönem

Soylu’nun atanmasıyla birlikte, Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yeni bir dönem başlamış oldu.

Atamanın, bölgedeki altyapı yatırımları ve hizmet kalitesine yönelik çalışmalara nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.