İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtinde, Tarık Zafer Tunaya Parkı'na tenis kortu yapılması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Proje kapsamında altı ağacın kesildiğini ve yeşil alanın betonla kaplandığını iddia eden vatandaşlar duruma itiraz etti. Parktaki ağaçlar, taşlar ve oturma bankları belediye ekiplerince yerinden söküldü.

Mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvuruda alana tenis kortu inşa edileceği bilgisini aldıklarını belirtti. Parkın bir kısmının zaten basketbol sahası olarak kullanıldığını ifade eden çevre sakinleri, kalan yeşil alanın betonlaştırılmasına karşı çıktı.

Mahalleli imza kampanyası başlattı

Parkın eski haline getirilmesini isteyen vatandaşlar, tepkilerini göstermek amacıyla mahalle genelinde imza kampanyası başlattı. Semt sakinlerinden Mehmet Yılmaz Alp, tenis kortu için bölgede daha uygun boş alanlar bulunabileceğini vurguladı. Kentte yaşayanların huzur ve mutluluğundan belediyenin sorumlu olduğunu belirten Alp, tarihi geçmişi olan bu parkın tahrip edilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Kalan ağaçların köklerine beton döküldü iddiası

Alandaki doğal yapının bozulmasından endişe eden Semra Şerbetçi ise kentteki yeşil alanların korunması gerektiğini ifade etti. Şerbetçi, belediyelerin parklara ve sahillere dokunmaması gerektiğini savunarak İzmir'in doğal yapısının bozulmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Projenin mevcut ağaçlara da zarar verdiğini ileri süren Özlem Küçükahmetler, parkta geriye kalan çam ağaçlarının köklerine beton döküldüğünü iddia etti. Alanda şu an sadece yüzeysel bir düzenleme yapıldığını savunan Küçükahmetler, betonlama çalışmaları nedeniyle kalan diğer çam ağaçlarının da kısa süre içinde kuruyarak kaybedileceğini belirtti.

