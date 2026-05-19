Son Mühür/ Beste Temel- İzmir finans tarihinin en simge yapılarından biri olan ve uzun yıllar bilinen bir bankanın bölge merkezi olarak hizmet veren Fevzi Paşa Bulvarı’ndaki dev bina, 255 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Yaklaşık iki yıldır sessizliğe bürünen bu 40 yıllık finans merkezi Çankaya ve Basmane hattında başlayan büyük otelleşme dalgasının son ve en büyük halkası olmaya aday.

Çankaya kabuk değiştiriyor

İzmir’de ticaretin merkezi bir süredir Bayraklı’ya kaysa da eski merkez ise farklı bir ticari alanla kullanılmaya başlanıyor. Bu yıl Çankaya bölgesinde İş Bankası, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve şahıslara ait kritik mülkler peş peşe otel projelerine dönüştürülmek üzere el değiştirmişti. Son olarak boşalttılan bahsi geçen bu bina ise zincirin son ve en prestijli halkası oldu.

Sava Gayrimenkul Sahibi Burak Özdoğan, bu hareketliliği doğrulayarak merkezin yeni rotasını çizdi; "Bayraklı ticaretin yeni merkezi olurken; Basmane, Çankaya ve Konak aksı önümüzdeki 10-15 yılda turizm ve konaklama yatırımlarıyla öne çıkacak." dedi Özdoğan.

Yıkıp yapmak mı güçlendirmek mi?

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olan 9 katlı bina için yatırımcıların önünde iki radikal yol var. Birincisi, yapıyı tamamen yıkıp kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa etmek. Ancak bu süreç en az 1,5-2 yıl sürüyor.

Burak Özdoğan Son Mühür'e yaptığı değerlendirmede ikinci ve daha avantajlı yol olan deprem güçlendirmesine dikkat çekti. Güçlendirmenin zamandan muazzam bir tasarruf sağladığını belirten Özdoğan, "Güçlendirme genelde yıkılıp halihazırda aynı metrekarenin yapılamayacağı yerlerde uygulanıyor. Güçlendirmenin şöyle bir avantajı var; yerinde yapılıyor ve daha kısa zamanda bitiyor. Mevcut binalara dokunmuyorsunuz sadece kolonları güçlendiriyorsunuz. Yıkıp yapmak 1 buçuk 2 sene sürecekken güçlendirmeyle siz bunu 8 ayda halledebiliyorsunuz. En büyük avantajı bu" diye konuşan Özdoğan, "Bina 60-70 odalı bir şehir oteli, öğrenci yurdu, ticaret merkezi ya da dev bir showroom olabilecek potansiyele sahip" sözleriyle yapının esnekliğine vurgu yaptı.

255 Milyon TL'lik portföye yatırımcı akını

İlanın piyasaya çıkmasının üzerinden henüz iki hafta geçmesine rağmen İzmirli yatırımcılar adeta binanın kapısını aşındırıyor. Kısa sürede çok sayıda iş insanı yapıyı yerinde inceledi. İstanbul ve kent dışındaki büyük sermaye gruplarının da yakın zamanda devreye girmesi bekleniyor. 389 metrekarelik arsa payı üzerinde yükselen betonarme yapı, iki caddeye birden bakan çift cepheli köşe konumuyla Konak'ın en yüksek yaya trafiğine sahip noktasında yer alıyor.