Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kulislerde ve sahada konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi.

İzmir’de bir otelde basın mensuplarına verdiği iftar veren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çankırı, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna yanıt verdi. Seçim bittiği gün ertesi gün seçim varmış gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Bu tüm arkadaşlarımız için geçerli. Bu soru sahada çok karşılaştığım bir soru, temenni. Vatandaşlarda da karşılık bulan bir şey. Bu bir kısmet. Biz Hamza bey ile çok güzel ve uyumlu bir seçim süreci geçirdik. Görev verilirse alınır bayrak da temsil edilir. Hangi arkadaş aday olursa onunla birlikte çalışıp yerelde AK Parti’nin bayrağını dikmek en önemli görevlerimizden birisidir. Son güne kalmadan sürekli sahada çalışarak , yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz bu da teveccüh görüyor. O yüzden 2029’da inşallah hepimiz görecek. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, partimizle beraber yapacağımız istişareler sonucunda, Rabbimiz hayırlısını versin" dedi.