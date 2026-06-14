Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in simgesi, asırlık çınar Göztepe Spor Kulübü, geride bıraktığı ihtişamlı yüzyılın sonrasında ikinci asrına "merhaba" diyor.

Geçtiğimiz yıl yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayan sarı-kırmızılı camia, bugün 101. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. Şehrin her yerinde hissedilen bu heyecan, gün boyu Göztepe sahilinde zirveye ulaşacak.

Göztepe Sahili sarı-kırmızıya boyanacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Göztepeli taraftarlar, kulüplerinin doğum gününü unutulmaz yapmaya hazırlanıyor.

Akşam saatlerinde sahile akın etmeye hazırlanan Göz Gözlüler, meşale şovlarıyla körfezi adeta sarı-kırmızı renklere boyayacak.

Dev pankartların açılacağı, ışık gösterilerinin geceyi parlatacağı bu görsel şölen, tüm İzmir’i adeta bir festival atmosferine sokacak.

"101 yıllık şanlı geçmişe selam olsun"

Göztepe’nin 101. yaş heyecanı spor camiasının dışına taşarak şehrin siyasi gündeminde de karşılık buldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş,

"101 Yıllık Büyük Gurur, Bitmeyen Sevda! Kadifekale’de, Göztepe’mizin 101. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku, yüksek katılım ve muhteşem bir atmosferle kutladık.

Başta Göztepe Kaletayfa olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu eşsiz geceye renk katan tüm Göztepelilere teşekkür ediyorum.

Bir asrı aşan tarihiyle Göztepe; sadece bir spor kulübü değil, İzmir’in tutkusu, gururu ve ortak değeridir. 101 yıllık şanlı geçmişe selam olsun. Nice zaferlere, nice yıllara Göztepe!" ifadelerini kullandı.