Son Mühür / Osman Günden - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi, Wyndham Grand İzmir Özdilek otelinde bir araya gelerek aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda, şubenin mevcut dönem faaliyetleri, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ve yeni genel merkez binasına ilişkin detaylar üyelerle paylaşıldı. Buluşmada, derneğin 20 Haziran’da Swissôtel Resort Çeşme ev sahipliğinde gerçekleştireceği Geleneksel Ege Ekonomi Buluşması da gündeme geldi. Organizasyonda, şube üyelerinin eksiksiz katılacağının altı çizilirken ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in de konuşmacı olarak katılacağı belirtildi. Alkin’in “Türkiye Ekonomisinde Yeni Dönem: Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler” isimli kapsamlı sunumuyla piyasaların geleceğine dair kritik analizlerini ve öngörülerini iş dünyasıyla paylaşacağı duyuruldu.

‘Yalnızca toplantı değil, değerlendirme platformu’

Toplantıda söz alan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Duran, “Ekonomi bugün iş dünyasının en önemli gündem maddelerinin başında geliyor. Doğru bilgiye, güvenilir kaynaklardan ulaşmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu nedenle Geleneksel Ege Ekonomi Buluşması’nı yalnızca bir toplantı olarak değil, genç iş insanları için önemli bir değerlendirme ve öngörü platformu olarak görüyoruz. Prof. Dr. Emre Alkin’in sunumunun, üyelerimize ekonomideki güncel gelişmeleri daha kapsamlı bir perspektifle değerlendirme imkanı sunacağına inanıyoruz” dedi.

TÜGİAD Ege’ye yeni merkez yolda

Yeni merkezin kurumsal kimlik ve vizyon açısından büyük bir adım olduğunu dile getiren Duran, “TÜGİAD Ege Şubesi olarak yeni hizmet binamıza kavuşuyoruz. Pasaport’ta yer alacak merkezimiz yalnızca bir ofis değil; üyelerimizin bir araya geldiği, fikir ürettiği, toplantılarını ve etkinliklerini gerçekleştirdiği güçlü bir buluşma noktası olacak” diye konuştu.