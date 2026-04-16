Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de yerel siyaset gündemi ‘bankamatik memur’ iddialarıyla çalkalanıyor. Bornova Belediyesi’nde patlak veren skandalın ardından gözler belediyelere çevrilmiş; SGK müfettişlerinin radarına Buca Belediyesi de takılmıştı. Yaklaşık 40 kişinin işe gitmeden maaş aldığı iddiaları sonra inceleme başlatılırken; AK Parti cephesinden gelen iddialar gündeme bomba gibi düştü. AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez'in kamuoyuna duyurduğu isimler arasında yer alan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun'un iş akdinin feshedilmesi, iddiaların ciddiyetini artırdı. Müfettişlerin sahte sigorta bildirimleri, sağlık harcamaları ve kamu zararını belirlemeye yönelik çalışmaları sürerken, AK Partili Balyemez, Son Mühür’e açıklamalarda bulundu.

“Şimdi akıllarda bazı sorular var…”

Balyemez, “Bu hanımefendinin il kadın kolları başkanı olduğunu biliyorduk. Sonra birisi “Bu hanımefendi Buca Belediyesi’nde çalışıyor” dedi, ilk duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadık. Sonrasında araştırdığımızda gerçekten Zahide Kurun’un Buca Mar’da çalıştığını öğrendik. Bir de orada ofis çalışanı olarak gösteriliyormuş. İl kadın kolları başkanının nasıl olur da belediyede çalıştığını sorduk ve hatta onunla birlikte 8 civarında isim saydık. Denetim komisyonundaki arkadaşlar bahsettiğimiz isimlere çok ciddi mesailer yazıldığı, Zahide Kurun’un hafta sonu dahi işe geldiğini tespit etti. Tabii bunlar ortaya çıkınca iş akdi sona ermiş. Peki şimdi akıllarda bazı sorular var: Peki bu parayı geri ödeyecek misiniz? Bu kamu zararı değil mi?” sorularını yöneltti.

“Bunun tek çözümü HTS kayıtları”

Diğer isimlerle ilgili henüz bir hamle geliştirilmediğini de aktaran Balyemez, “Herkes işine geldiği gibi yapmış. Kim ‘Ben işe gelmiyorum?’ der ki, herkes ‘Geliyorum’ der. Bunun tek çözümü HTS kayıtları. Savcılık isteyip çıkardığında her şey gün ışığına çıkacaktır. Mevcut belediye başkanı da kendi prestiji zayie uğramasın diye ‘Sorunu çözün’ diyecek” dedi.

“Bizim konuşmalarımız bir nevi suç duyurusu”

“Buca’da herkes biliyor, bu ismini verdiğim kişilerin işe gelip gitmediğini” sözleriyle devam eden AK Partili Balyemez, “Ben bir aile babasıyım, dört çocuğum var. Vicdanen rahatım. Basın savcılığı bunu suç duyurusu olarak kabul etmiş ki SGK müfettişleri gelmiş. Bizim konuşmamız da bir nevi suç duyurusu. Bizim bildiğimiz 40’a yakın kişinin ifadesinin alındığı, hatta bu sayının giderek arttığı. Buca’da yıllardır yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz ki bu sayı çok fazla. Tam sayı veremiyoruz, veriye ulaşamıyoruz. Ne desek ‘Ticari sır’ diyorlar. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Kamu zararına asla izin vermeyiz, tabii düzgün yapan işleri de destekleyeceğiz” diye konuştu.