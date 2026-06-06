ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı dev turnuva öncesi en ciddi sınavlarından birini veriyor. Teknik kadronun oyuncuların son durumunu görmek ve taktiksel denemeler yapmak açısından büyük önem verdiği bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ay-yıldızlı ekibin turnuva öncesindeki son form durumunu yakından takip etmek isteyen sporseverler, milli maç canlı izle linki ve yayın takvimi bilgilerini araştırmaya başladı. Mücadelenin oynanacağı günün yaklaşmasıyla birlikte Türkiye Venezuela hazırlık maçı hangi kanalda şifresiz mi ve milli maç nereden izlenir sorguları arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milyonların heyecanla beklediği Venezuela - Türkiye hazırlık maçı, 7 Haziran Pazar günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 01.00 olarak belirlendi. Karşılaşma, 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı oynanacağı için ekran başındaki taraftarların saat dilimine dikkat etmesi gerekiyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK VE NEREDEN İZLENECEK?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası provası niteliğindeki bu kritik mücadelesi, Türkiye genelinde televizyon ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler Venezuela - Türkiye maçını ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyenler için de kolay erişim imkanı bulunacak.