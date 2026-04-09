Son Mühür / İzmir’de yerel yönetimlere uzanan iki ayrı soruşturma, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. “Bankamatik” ve “sahte sigortalı” iddialarıyla şekillenen süreçte, biri adli diğeri idari iki dosya, kent gündeminin merkezine yerleşti. Uşak Belediyesi operasyonu sonrası ‘bankamatik’ ve ‘sahte sigortalı’ iddialarının merkezine oturarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) inceleme radarına takılan Bornova Belediyesi’nde Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki dahil 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmadı gündeme oturdu. Soruşturma dosyasında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarının yer aldığı öğrenildi. Bornova’da, dosyanın kapsamının genişletilebileceği ifade edilirken diğer yandan gözler Buca Belediyesi’ne çevrildi.

SGK Buca’da da inceleme yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Buca Belediyesi’nde de inceleme başlattığı kamuoyuna yansıdı. Kuruma yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen SGK denetçileri, işe gitmeden maaş aldığı ve sigorta kaydı oluşturulduğu öne sürülen yaklaşık 30 kişiyi incelemeye aldı. İddialar, belediye iştirakleri üzerinden kurulan bir sistem şüphesini de beraberinde getirdi.

Kalem kalem inceleniyor

Soruşturmanın odağında belediye şirketleri bulunduğu ifade edildi. SGK İzmir İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Buca-Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş. ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler bünyesinde detaylı bir inceleme yürüttüğü; ilk bulgulara göre bazı sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Sadece maaş değil, kamu zararı da hesaplanıyor

SGK’nın “sahte sigortalı” olduğu iddia edilen kişilerin sağlık giderlerini ve kamuya oluşan toplam maliyeti de kalem kalem hesapladığı, hazırlanacak raporun ardından, başta belediye şirketlerinin yönetim kadroları olmak üzere sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.