2’nci Lig Beyaz Grup’ta son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde 31 puanla giren Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kepez Spor karşılaşmasına tam konsantrasyonla hazırlanıyor.
Hedef erken gol bulmak
İzmir temsilcisi, geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Antalya ekibi karşısında sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in oyuncularıyla sık sık görüşmeler yaptığı belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının erken golle rakibin direncini kırmayı planladığı ifade edildi. Şimşek’in, öğrencilerinden son düdüğe kadar mücadele etmelerini istediği ve 3 puana odaklandığı aktarıldı.
Maç detayları
Altınordu ile Kepez Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma, 21 Aralık Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Sıfır TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.