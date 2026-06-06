Dar ve orta gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yepyeni bir sosyal konut hamlesiyle umut oldu. Türkiye genelinde geniş bir dağılımla hayata geçirilen projede 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle toplam 20 bin evin satışı planlanıyor. Sadece barınma değil, mahalle kültürünü yaşatan, kreş ve sağlık birimleriyle donatılmış bu yeni yaşam alanları, uygun taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kampanyanın detayları netleştikçe, ev hayali kuran milyonlarca kişi TOKİ 20 bin konut satışı hangi illerde yapılacak, kimler başvurabilir ve ödeme planları nasıl olacak sorgularıyla detaylı araştırmalara girişti.

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI İZMİR'DE VAR MI, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Yeni kampanya kapsamında satışa çıkacak konutların Türkiye'nin 64 ilini kapsadığı açıklandı. Yetkililer, projelerin özellikle nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirler ve deprem sonrası yeniden yapılanma bölgelerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Konutların büyük kısmı ise çoktan tamamlanma aşamasına geldi. Projenin geniş dağılımı ve büyükşehir vurgusu nedeniyle, evi olmayan Egelilerin merakla beklediği İzmir'in de bu 64 illik dev liste içerisinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İl bazındaki detaylı ve kesin satış listelerinin önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi iletişim kanallarından ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilen projede başvuru şartları tamamen dar ve orta gelir grubunu koruyacak şekilde şekilleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle üzerlerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması, yani ilk kez ev sahibi olacak bireyler arasında yer alması gerekiyor. Belirlenen gelir kriterlerine uyan vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Aynı zamanda projede engelli vatandaşlar, gazi aileleri, dar gelirli gruplar ve deprem bölgesinde yaşayan afetzede vatandaşlar için sosyal dengeyi koruyan özel ayrıcalıklı kontenjanlar ayrılıyor.

TOKİ KONUT SATIŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR, ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ konut satışlarına öncelikli olarak ev sahibi olma imkanı kısıtlı olan alt ve orta gelirli aileler başvurabiliyor. İlk evini alacaklar için özel olarak hazırlanan bu fırsatta, artan kira fiyatlarını dengelemek amacıyla üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor:

Peşin Ödeme İndirimi: Evin bedelini tek seferde peşin ödeyen alıcılara doğrudan yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Yarı Peşin Seçeneği: Peşinatın yüzde 50'sini ödeyen vatandaşlar yüzde 8 indirim kazanırken, kalan tutar için 72 aya kadar vade imkanı elde ediyor.

Esnek Ödeme Planı: Peşinatın yarısını şimdi, diğer yarısını daha sonra ödemek isteyenler için 60 aya varan özel bir taksitlendirme yapılıyor.

Aylık taksit ödemeleri ise yaklaşık 18 bin liradan başlayarak orta gelirli ailelerin bütçesine doğrudan uyum sağlıyor.