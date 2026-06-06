Tire İzmir otobüs saatleri, gün boyunca düzenli aralıklarla planlandığı için yolcular uzun süre beklemeden araç bulabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu programları arasında küçük farklar bulunuyor; bu yüzden yola çıkmadan önce gün durumunu kontrol etmek zaman kazandırıyor. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerinde araç sıklığı artıyor.

Tire İzmir otobüs saatleri hangi güzergahı izliyor?

Seferler Tire'den hareket ettikten sonra Gaziemir üzerinden İzmir Otogar'a varıyor. Yolculuk ortalama bir saat yirmi dakika sürüyor; trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu süre iki saate kadar uzayabiliyor. Dolmuşunu kaçıran yolcular için pratik bir çözüm de var. Araçlar Otogar çıkışından yaklaşık yarım saat sonra Gaziemir durağından geçtiği için, oradan tekrar binme imkanı doğuyor.

Tire İzmir otobüs saatleri ilk ve son sefer ne zaman?

Karşı yöndeki bağlantıda İzmir Otogar'dan Tire'ye ilk dolmuş 06.30'da, son dolmuş 21.30'da kalkıyor. Gaziemir noktasından hareket eden araçlarda ise ilk sefer 07.00, son sefer 22.00 olarak uygulanıyor. Tire çıkışlı dolmuşlar da benzer biçimde sabah erken saatte başlayıp akşam vakitlerine kadar sürüyor. Yoğun saatlerde araçlar daha sık, akşama doğru ise daha seyrek hareket ediyor.

Tire İzmir otobüs saatleri için ücret ve iletişim bilgileri

İzmir Otogar tarafında araçlar üst kattaki 116 numaralı perondan kalkıyor. Güncel ücret, dolmuşlarda asılı olan resmi fiyat listesi üzerinden takip edilebiliyor. Sefer saatleri ve bilet ücreti konusunda en sağlıklı bilgiyi almak isteyenler, 221 numaralı yazıhaneye uğrayabilir ya da 0232 472 12 13 numaralı kooperatif hattını arayabiliyor. Yolculuk öncesinde özellikle resmi tatil ve bayram günlerinde saatlerin değişebileceğini hesaba katmak gerekiyor. Otobüse alternatif olarak tren hattı da kullanıldığı için, daha sabit bir program arayan yolcular bu seçeneği değerlendirebiliyor.