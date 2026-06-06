SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 42 tutuklama kararı verilirken, dosyanın tek açık tanığı CHP’li Avukat Cavit Orhan’ın aynı dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı 'manidar' paylaşım çok konuşuldu. Yolsuzluk ağını deşifre eden Orhan’ın, şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkmadan önce Urla Balıklıova’dan yaptığı sosyal medya paylaşımında, ', 'İnsanlar , hırslarına gem vurabildikleri ölçüde Özgürlüğü hak ederler....!' satırlarına yer verdi. Bu paylaşım Buca rüşvet dosyasında yargılanan şüphelilere gönderme olarak yorumlandı.

Polisin Gizli Tanık Teklifini Kabul Etmeyip Açık Kimlikle Beyanda Bulundu

Buca rüşvet soruşturmasında 7 kişi gizli tanık olarak ifade verirken, polisin gizli tnık olma teklifini reddeden, kimliğini gizlemek istemediğini belirten avkat Cavit Orhan, daha önce sosyal medya hesaplarından da sıklıkla dile getirdiği Buca Belediyesi’ne yönelik imar usulsüzlükleri ve rüşvet iddialarını resmi ifadesine de taşıdı. Emniyetteki sorgulama sırasında şüphelilere, Orhan’ın ifadelerinde geçen bazı inşaatlardaki imar kanununa aykırı uygulamalar ve bu yolla oluşturulduğu öne sürülen 'rüşvet havuzu'na dair somut sorular yöneltildi.

İşçi Alımları Para Karşılığı Yapılıyor

Daha önce Buca Belediye Başkanlığına aday olan avukat Cavit Orhan’ın dosyaya giren ifadesinde, Buca Belediyesi’nde yaklaşık 10 yıldır hizmet yerine kurulan bu şaibeli yapının konuşulduğunu belirterek çarpıcı iddialarda bulundu. Belediyede kadroların siyasi çıkarlara göre doldurulduğunu savunan Orhan, 'İlçe kongreleri öncesinde delegelerin çocukları, kendileri veya yakınları işe alınarak oy tercihleri etkilenmektedir. İhtiyaç olmadan doldurulan kadrolar sonucinde Buca Belediyesi çalışanların maaşını ödeyememektedir. 2019 yılı Aralık ayında yapılan ilçe kongresi ve 2023 yılı Ağustos ayında yapılan ilçe kongresi döneminde Buca Belediyesi'nin Bucamar A.Ş., Üzümkent A.Ş. ve Kızılçullu A.Ş. şirketlerine yapılan işçi alımları SGK tarafından yapılacak inceleme sonrasında tespit edilebilir' bilgisini polisle paylaştı.

Veli Ağababa Detayı

Polise verdiği bilgileri gizlemeyen Cavit Orhan, 'CHP Genel Merkezi yöneticilerinden milletvekili Veli Ağbaba'nın yakınlarının ve eski ilçe başkanları Çağdaş Kaya ile Hacer Taş Gültepe dönemlerinde de benzer şekilde hem Erhan Kılıç hem de Görkem Duman döneminde para karşılığı işçi alımlarının sürdürülmesine yönelik talimatlar verildiğinin konuşulduğunu iddia etti. Buca rüşvet operasyonunda şüphelilerin yargılandığı adliyede gergin bekleyiş sürerken ve henüz mahkemeden tutuklama kararı çıkmadan kısa bir süre önce, dosyanın seyrini değiştiren tek açık tanık Avukat Cavit Orhan’dan manidar bir sosyal medya hamlesi geldi. Cavit Orhan, fotoğrafın üzerine, "İnsanlar , hırslarına gem vurabildikleri ölçüde Özgürlüğü hak ederler....!" satırlrını yazdı.

