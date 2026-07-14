Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Saygılı, milli iradenin gücüne dikkat çekti. İzmir halkının o karanlık gecede tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi asil bir duruş sergilediğini belirten İl Başkanı, vatan savunmasının parti gözetmeksizin sokaklarda verildiğini hatırlattı.

"Milletimiz geleceğine sahip çıktı"

Darbe girişiminin üzerinden geçen on yılı değerlendiren Bilal Saygılı, o gecenin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Açıklamasında doğrudan şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve anayasal düzenine yönelen hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde bertaraf edilerek tarihe bir demokrasi destanı olarak geçmiştir. O gece yalnızca bir darbe girişimi engellenmedi, milletimizin özgürlüğüne, devletimizin bekasına ve geleceğimize sahip çıkma iradesi tüm dünyaya ilan edildi."

Saygılı, bu direnişin demokrasinin önündeki tüm barikatları yıktığını söyledi.

İzmir'de siyasi görüşler ortak vicdanda buluştu

İzmir halkının darbe gecesi gösterdiği birlikteliğin önemine değinen İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin her kesiminden insanın o gece sokağa çıktığını vurguladı. Saygılı, İzmir’in duruşunu şu sözlerle anlattı:

"İzmir, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın yanında yer almıştır. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu şehrin insanı ortak bir vicdanda buluşmuş, vatanına ve geleceğine sahip çıkarak hainlere geçit vermemiştir. O gece verilen mücadele, milletimizin birlik olduğunda aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya göstermiştir."

Türkiye Yüzyılı'nın temeli o gece atıldı

Bugün ulaşılan hedeflerin arkasında 15 Temmuz'da gösterilen sarsılmaz iradenin yer aldığını ifade eden Bilal Saygılı, mesajını şehit ve gazileri anarak sonlandırdı:

"Bugün Türkiye Yüzyıl’ını inşa eden en büyük güç, demokrasisine sahip çıkan, birlik ve beraberliğini muhafaza eden aziz milletimizin iradesidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de her türlü antidemokratik girişim karşısında dimdik durmaya devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazdığı bu destan, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir."



